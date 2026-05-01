Defects: entfesseln neue Single „Artificial Icons“

Defects präsentieren ihre brandneue Single Artificial Icons, die vor Wut über eine von Kontrolle und Lügen beherrschte Welt überkocht und kündigen zugleich personelle Veränderungen innerhalb der Band an. Hier geht’s zum Video:

​Anknüpfend an die Themen ihres Debütalbums greift Artificial Icons weiterreichende gesellschaftspolitische Fragen auf. Es geht darum, den Blick auf die Welt zu weiten, Manipulation zu erkennen und sich nicht länger passiv damit abzufinden

Der Song ist eine explosive Mischung aus vernichtenden Riffs, donnernden Breakdowns und mitreißenden Refrains. Er bewegt sich zwischen brutalen Screams und hymnischem Gesang und pendelt dabei ständig zwischen Chaos und Klarheit. Die Lyrics schreien: „Oppress and pretend that this is all to protect, build back better, what the fuck do you mean, you wanna start a revolution that we don’t even see.“

Gerade im politischen Klima des Jahres 2026 entfaltet der Song eine besondere Schärfe:

„Schau dich um. Ich wollte einen Song schreiben, der dich dazu bringt, über den Tellerrand hinauszudenken. Als ich jünger war, wurde ich mit religiösen Lehren konfrontiert. Ich fühlte Angst, ich fühlte Wut – und ich wollte mich dagegen auflehnen. Glaube an das, was du selbst wählst, nicht an das, was dir andere aus ihren eigenen Motiven – Profit oder Kontrolle – aufzwingen.“

Artificial Icons folgt auf die Single Heresy – eine brutale Auseinandersetzung mit blindem Glauben und falscher Hoffnung. Es ist die erste neue Musik seit der Veröffentlichung von Modern Error im Jahr 2024.

Bereits mit ihrem Debütalbum konnten Defects weltweit Metal-Fans für sich gewinnen. Der Schwung setzte sich fort, als sie unermüdlich auf Tour gingen und Europa mit Bands wie Trivium, Northlane, Of Mice & Men, Orbit Culture und Funeral For A Friend durchquerten. Auch auf Festivals hinterließen sie Eindruck, darunter Download (UK), Slam Dunk (UK), Mystic Festival (Polen), Rock Im Park/Rock Am Ring, Impericon Festival, Rockharz, Summer Breeze Open Air, Rock For The People (Tschechien), Jera On Air (Niederlande), Graspop (Belgien), und Parkpop (Belgien).

Im Spätsommer 2025 stand die Band an einem Wendepunkt: Harry Jennings (Drums), Luke Genders (Gitarre) und David Silver (Bass) entschieden sich, auszusteigen, um sich neuen Lebensabschnitten zu widmen. Gemeinsam mit Sänger Tony Maue schrieben sie jedoch noch neue Musik als Abschiedsgeschenk und Vermächtnis.

Maue und Gitarrist James Threadwell führen die Band fort.

„Es war unglaublich schwer. Das sind meine Freunde, ich liebe diese Jungs. Beim gemeinsamen Schreiben gab es eine echte Verbindung“, sagt Maue und ergänzt: „Es gab Momente, in denen ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll.“

Trotz der bittersüßen Situation starten Defects nun in eine neue Ära mit neuem Line-up: Tony Maue (Gesang), James Threadwell (Gitarre), Taylor Brown (Gitarre) und Rowan Jack (Drums) – mit neuem Fokus und der gleichen Energie, die sie schon immer angetrieben hat.

Artificial Icons weist ihnen dabei den Weg:

„Ich kann nicht aufgeben. Ich habe schon einmal aufgegeben – ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das werde ich nicht noch einmal tun.“