Soul Demise: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Scattered By The Storm“

Die deutschen Melodic Death Metal-Veteranen Soul Demise haben ein brandneues offizielles Musikvideo zu Scattered By The Storm veröffentlicht, einem herausragenden Track aus ihrem neuesten Album Against The Abyss, das am 21. März 2025 über Apostasy Records erschienen ist.

Seht euch das Video zu Scattered By The Storm hier an:

Scattered By The Storm hebt sich auf dem Album durch seine atmosphärische Schwere und lyrische Verletzlichkeit hervor. Der Song behandelt Themen wie Trauer, Desorientierung und emotionalen Zusammenbruch. Das Video spiegelt diesen Ton mit dunklen Bildern und einem eindringlichen Gefühl der Isolation wider. Mit diesem Video verleihen Soul Demise nicht nur neuen visuellen Ausdruck, sondern zeigen auch die Bereitschaft, über die üblichen Grenzen des Melodic Death Metal hinauszugehen.

