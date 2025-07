Harmony Dies: unterschreiben Apostasy Records

Die deutsche Underground-Szene wird dunkler und schwerer. Apostasy Records gibt stolz die Verpflichtung der in Berlin ansässigen Old-School-Death-Metal-Band Harmony Dies bekannt!

Gegründet in den frühen 1990er Jahren hat Harmony Dies sich einen Ruf für gnadenlosen und kompromisslosen Death Metal erarbeitet. Mit einer Diskografie, die in der rohen Brutalität des Old School verwurzelt ist, und einer Geschichte von pulverisierenden Live-Auftritten bleibt die Band eine beständige Kraft in der europäischen Death-Metal-Szene. Ihr Sound verbindet Brutalität mit Groove und bleibt dabei ihren Underground-Wurzeln treu, während sie sich weiterhin weiterentwickelt.

Jetzt, als Teil der Apostasy Records-Familie, reiht sich Harmony Dies in ein Line-Up ein, das dem extremen Metal gewidmet ist. Dieses neue Kapitel bereitet den Boden für das, was kommen wird: brandneues Material ist derzeit in Arbeit, mit einer ersten neuen Single, die für später in diesem Jahr geplant ist. Erwarten Sie nichts weniger als pure Death-Metal-Intensität! Bleibt dran für weitere Updates!