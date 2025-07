Das kaputthe Interview mit den Funeral Mountain Doomern Kaputth

Artist: Kaputth

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Genre: Funeral Doom, Mountain Doom

Label: Independent

Link: https://www.facebook.com/Kaputth/

Bandmitglieder:

Gesang – Tobias Ralf Robert Hüttmeyer

Gitarre – Adrian Lorenzo Waldemar Seifert

Bass – Salvatore Giallo

Schlagzeug – Lanthir Lörp Saibøt

„Hi Jürgen, ich hab gerade dein Earthbong Interview gelesen und es klingt so gar nicht generisch wie die meisten Interviews in der Szene.“ Das ist der Beginn meines Kontaktes zu Kaputth. Und wieder einmal eine Neuentdeckung für mich als Doom-Jünger. Nach dem Review (hier) zu ihrem Album I nun ein Interview mit den Funeral Doomern Kaputth aus Nürnberg. Das hat nun wirklich etwas länger gedauert, bis es dann in der Kiste war. Aber klar, es sind ja auch Funeral Doomer und „gut Doom will Weile haben“, wie man mir versicherte.

Das Interview wurde über Mail mit Tobias geführt, der mir dann für Kapputh antwortete, bzw. auf kaputthe Fragen mit kaputthen Antworten zurückmailte.

Da die Jungs lt. eigener Aussage hässliche Kartoffelsäcke als Kleidung auf der Bühne tragen und bei der Band der Inhalt im Vordergrund steht und nicht die Verpackung, gibt es an dieser Stelle auch keine Fotos von der Band, außer dem Cover des Albums und dem Thumbnail zum Video des Kaputth Songs No(sferatu) 3, welches zur Aufmerksamkeit dienen soll!

Time For Metal / Juergen S.

Hallo, schön mit euch ein Interview machen zu können, da ihr ja so schön Kaputth seid, bitte einmal eine Erklärung zu eurem Bandnamen. Handelt es hier nun wirklich um Kaputt mit einem angehängtem h? Wie ist der Bandname zustande gekommen?

Kaputth

Wir könnten auch Doom Metal Band 2143 heißen oder Funeral Bongthrone Of Xthulu Wizard, aber dann könntest du dich morgen schon nicht mehr an den Namen erinnern. Das h steht für Hall.

Time For Metal / Juergen S.

Für mich seid ihr eine der Neuentdeckungen in diesem Jahr. Wahrscheinlich wäret ihr an mir komplett vorbeigegangen, wenn ihr mich nicht über die Mailadresse, die bei uns auf der Time For Metal Seite hinterlegt ist, angeschrieben hättet. Was hat euch denn geritten, den Stoner/Doom/Sludge-Papst von Time For Metal anzuschreiben? 😉

Kaputth

Man beschäftigt sich ja mit der eigenen Szene und wenn einem Leute gut vorkommen, connected man 😉

Time For Metal / Juergen S.

Spaß beiseite, das war schon gut, dass ihr mich angeschrieben habt, denn so lerne ich immer wieder neue interessante Bands kennen, die mir ansonsten bei der Vielzahl der Veröffentlichungen durchgehen würden. Einer der letzten waren die Freunde von Earth Bong aus dem hohen Norden, die mich mal angeschrieben hatten. Mit denen bin ich seitdem sehr verbunden, habe mit ihnen eine Bong geraucht und bin nun ein Jünger der Church Of Bong. Live habe ich die Band auch schon gesehen. Wo wird das wohl nun mit den Franken Kaputth enden, werde ich nun ein Kaputthnix?

Kaputth

Ja, wobei der korrekte Terminus für unsere Fans Kaputthze ist.

Time For Metal / Juergen S.

Gegründet habt ihr euch im Coronajahr 2021. Was war die Idee dazu, die Band zu gründen? Zeit genug, Songs zu schreiben war in dieser Zeit ja, man konnte sonst nicht allzu viel machen. Die Singles Bergschwer (2021) und Kaventsmann / Ich Sehe Keine Tannen Mehr (2022) waren recht schnell veröffentlicht, es dauerte allerdings noch bin zum 21.04.2025, als mit I das Debütalbum veröffentlicht wurde. Schon eine recht lange Zeit. Beschreibt doch bitte mal diesen Prozess.

Kaputth

Die Musik von Kaputth entsteht aus sehr tiefen und echten Emotionen, die kann man nicht herbeizaubern und wenn man das versucht, entsteht in unseren Augen nichts Wertvolles.

Time For Metal / Juergen S.

Wie ich schon sagte, ist Ende letzten Jahres euer Debütalbum I erschienen. Wie ist der Titel zustande gekommen? Nichts anderes eingefallen? Werden die noch kommenden Alben dann weiter 2, 3, 4 usw. durchnummeriert? Torgeir Waldemar von den Norwegern The Devil An Almighty Blues habe ich das auch schon mal gefragt. Die sind mittlerweile beim Album Tre (Norwegisch für 3) und haben das vierte Album in der Mache. Der meinte: „Darauf solltest du nicht wetten.“ Ich denke aber, wenn das Album nicht 4, IV oder Fire (norwegisch für 4) heißt, dann hat er das nur meinetwegen nicht gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass es Fire heißen wird und die Jungs behaupten, das Fire stände für das Feuer im Englischen. Also, um es abzukürzen: Ist ein Folgealbum in Planung? Wenn ja, wird es II heißen oder einen anderen Titel bekommen? 🙂

Kaputth

Der Albumtitel hat denselben Ursprung wie die hässlichen Kartoffelsäcke, die wir auf der Bühne als Kleidung tragen, nämlich dass der Inhalt im Vordergrund steht und nicht die Verpackung. Du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass unser 2. Album II heißen wird und es auch wieder eine halbe Ewigkeit dauern wird, bis wir es veröffentlichen.

Time For Metal / Juergen S.

Noch mal zu eurem aktuellen Album I. Kaputther Doom mit deutschen Texten aus dem Frankenland. Neben dem Namen, wie kommt man darauf, so etwas zu machen?

Kaputth

Deutsch ist unsere Muttersprache und die Sprache, in der wir uns am besten ausdrücken können. Bei der Musik gab es nie den konkreten Plan, Doom Metal zu machen, aber die Lieder sind irgendwie sehr langsam und sehr heavy geworden. Bisschen Gedudel, bisschen Atmosphäre – absolutes Hitpotenzial.

Time For Metal / Juergen S.

Das Cover von I ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde, oder ein komplettes Gemälde? Kaputth, wie ich bin, bin ich da an einen fränkischen Maler namens Jan Gemeinhardt geraten. Die Bilder auf seiner Website gefallen mir sehr. Hat er dieses Werk für euch angefertigt, oder habt ihr euch bei seinen Werken bedient?

Kaputth

⁠Wir klauen die Kunst von Jan Gemeinhardt, weil wir sie uns nicht leisten können. Aber Gang hält zusammen! Nur seine Bilder funktionieren mit unserer Musik.

Time For Metal / Juergen S.

Ich finde es ja ziemlich geil, wenn deutsche Bands Subgenres im Doom erfinden. So wie AHAB den Nautic Doom erfunden haben, sind eure Kompositionen Mountain Doom (so eure Definition). Gemeinsame Basis ist der Funeral Doom. Erklärt doch bitte mal, wie sich da der Mountain Doom als Subgenre noch einmal anhebt.

Kaputth

Die Berge sind unsere ewige Analogie, mit der wir extrem viel ausdrücken können. Wir haben vielleicht nicht das klassische Mindset, was man bei Funeral Doom erwarten würde und ragen wie ein Berg aus der trüben Beerdigungsgesellschaft heraus.

Time For Metal / Juergen S.

Wie sind Songs wie Am Anfang Der Schmerz, Auf Dem Gipfel Ein Sturm, oder Bergschwer entstanden? Wer zeichnet sich für die Kompositionen verantwortlich, wer ist Ideengeber? Oder entstehen die Kaputth (en) Ideen nach dem gemeinsamen Genuss einer Bong?

Kaputth

Für die Musik ist unser Gitarrist und Produzent Adrian Seifert verantwortlich. Und dann liegt es an der Band, der Musik Leben einzuhauchen. Einzig der Song Am Anfang Der Schmerz basiert auf der wundervoll abgefuckten Musik unseres Freunds Lucas Passenberger aka Staad.

Time For Metal / Juergen S.

So ganz ernst scheint ihr euch bzw. eure Songs ja nicht zu nehmen. Oder täuscht das doch etwas, wenn ich mir solche Titel wie Ich Sehe Keine Tannen Mehr oder Scheisse Was Is Pasirt anhöre? Wenn Tobias Ralf Robert Hüttmeyer mit tiefem, kehligem Gesang fast in Zeitlupentempo intoniert „Schwarzbraun ist die Haselnuss“, dann muss doch bei euch irgendetwas passiert sein, oder vom Baum gefallen sein. Oder täusche ich mich da gewaltig?

Kaputth

Wir nehmen das alles verdammt ernst. Höchstens uns als Menschen nicht … Wenn jemandem beim Hören unserer Lyrics ein Lächeln übers Gesicht huscht, so sei es der Person gestattet.

Time For Metal / Juergen S.

Wie sieht es aktuell mit Liveauftritten auf? Sind aktuell Kaputth(e) Auftritte in Planung? Oder seid ihr zu Kapputh, um aufzutreten? Also ich hätte Bock auf einen Kaputth (en) Auftritt von euch.

Kaputth

Wir sind grundsätzlich zu Kaputth für Auftritte, quälen uns aber dennoch hier und da auf die Bühne. Ein besonderes Schmankerl wird sicher unser Gig beim Sonus Obscura Festival in der Dreieingkeitskirche am 08.11. sein.

Time For Metal / Juergen S.

So, zum Schluss habt ihr noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, was hier vielleicht vergessen wurde anzusprechen, oder noch für euch wichtig ist. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit eure Großeltern zu grüßen, oder etwas vom Schafsleben, Wind und Wetter im Allgemein zu erzählen (das macht man im Norden sehr gerne) 😉 Vielen Dank an euch für das Interview!

Kaputth

Wir können nur so viel sagen, dass wir im Herbst einen richtigen Banger raushauen werden, zudem es auch wieder eine limitierte Vinylauflage geben wird. Zu guter Letzt Shoutout an Theodoros Pasalidis für das beste Gyros Pita ever und Danke, dass du die Band mit Nährstoffen versorgst. Kaputth keepin it real since 2021.