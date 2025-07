Sanguisugabogg: kehren mit neuem Album „Hideous Aftermath“ zurück, das am 10.10. über Century Media erscheint

„As a death metal band diving deep in dark tropes of fantasy and exaggerated real life horrors, this song is a timeless classic with a theme very tried and true with our genre and it’s about the slaughter of an entire family and the unborn„, erklären Sanguisugabogg.

Über das Album insgesamt sagt Devin Swank: „It’s definitely our most death metal record, our most personal record, our most focused and brutal record to date.“

Die Band, bekannt für ihren unaussprechlichen Namen und die unleserlichen Logos, hat ein Album geschaffen, das so gore-obsessed und gewaltverliebt ist wie ihre vorherigen Werke, darunter Tortured Hole (2021) und Homicidal Ecstasy (2023), jedoch mit einer karriere-definierenden Beherrschung ihrer hässlichen Kunst.

„It’s the one where we rolled our sleeves up and brought our A-Game“, fügt Swank hinzu.

Hideous Aftermath ist das Werk einer Band, die bereits eine blutige Spur in der Underground-Szene und darüber hinaus hinterlassen hat. Sanguisugabogg sind aus dem Schweiß und Schmutz unzähliger US- und internationaler Touren mit Bands wie Cannibal Corpse, Lorna Shore und Kublai Kahn hervorgegangen, sowie durch Festivalauftritte und eigene Headliner-Touren. Sie haben zahlreiche neue Anhänger für ihren brutal absurden Stil gewonnen. Im Jahr 2025 hinterlässt das dritte Studioalbum der Band alle „Caveman Death Metal“-Etiketten hinter sich.

Hideous Aftermath – Trackliste:

1. Rotted Entanglement

2. Felony Abuse Of A Corpse (feat. Peeling Flesh)

3. Ritual Of Autophagia (feat. Todd Jones, Nails)

4. Heinous Testimony

5. Abhorrent Contraception (feat. Josh Welshman, Defeated Sanity)

6. Repulsive Demise

7. Erotic Beheading

8. Sanctified Defilement

9. Semi Automatic Facial Reconstruction (feat. Travis Ryan, Cattle Decapitation)

10. Paid In Flesh (feat. Dylan Walker, Full Of Hell)

Mit Produzent Kurt Ballou (Nails, High On Fire) zog die Band im Frühling 2025 in die God City Studios in Salem, Massachusetts. Während Sanguisugabogg lange Zeit Ihre Songs selbst produzierten und Cody Davidson die Produktionsaufgaben übernahm, haben sie dieses Mal ihr klangliches Vertrauen vollständig in die Hände von Ballou gelegt.

Mit Hideous Aftermath haben Sanguisugabogg bewiesen, dass sie mehr sind als nur eine exzentrische Death-Metal-Band auf einem acid-geschwängerten Hateroll. Sie sind sowohl Champions des Undergrounds als auch eine musikalische Kraft für sich. Große Auftritte, darunter Auftritte bei Mainstream-Rockfestivals standen nie auf ihrer Underground-Agenda.

Hideous Aftermath wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein:

Digitales Album

CD Digipak

Gatefold transparente rote LP

Limitierte Gatefold schwarz-weiße marmorierte LP

Limitierte Gatefold magenta-lilafarbene marmorierte LP (limitierte Auflage 500)

Gatefold kristallklare LP

Limitierte Gatefold grün-rauchige LP (limitierte Auflage 1000)

Limitierte Gatefold lila-rauchige LP erhältlich (limitierte Auflage 500)

Limitierte Gatefold rote LP (limitierte Auflage 300)

Sanguisugabogg – Live-Termine:

7/22 — St. Louis MO — Off Broadway

7/23 — Cudahy, WI — X-Ray Arcade

7/24 — Iowa City, IA — Gabe’s

7/25 — Omaha, NE — The Waiting Room

7/26 — Denver, CO — Unhinged Fest

7/27 — Wichita, KS — Temple Live Lodge Room

7/28 — Oklahoma City, OK — 89th Street

7/29 — Memphis, TN — 1884 Lounge

7/30 — Nashville, TN — The End

