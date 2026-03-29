Heaven Shall Burn am 06.03.2026 in der Porsche-Arena, Stuttgart

Event: Heimat Over Europe 2026

Headliner: Heaven Shall Burn

Support: Frozen Soul, The Black Dahlia Murder, The Halo Effect

Datum: 06.03.2026

Ort: Porsche-Arena, Stuttgart

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH & Co.KG

Link: https://www.musiccircus.de/

Heaven Shall Burn sind die wohl bekannteste und erfolgreichste Hobby-Band Deutschlands. Mit ihrem neusten Output Heimat haben die Thüringer wohl eines der wichtigsten Alben der letzten Jahre geschaffen. Unser Review könnt ihr hier nachlesen. Und um eben jenes Album gebührend zu feiern, haben die Herren The Halo Effect, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul eingeladen, um Heimat Over Europe zu zelebrieren.

Die Texaner Frozen Soul geben den Startschuss. Fans von Old School Death Metal kommen hier voll auf ihre Kosten, doch bei weitem haben sich noch nicht alle Gäste im Innenraum der Porsche-Arena eingefunden. Bis The Black Dahlia Murder allerdings übernehmen, soll sich dieser Zustand ändern. Die Halle füllt sich immer mehr, und als Brian Eschbach, der nach dem Tod von Trevor den Part des Fronters übernommen hat, fragt, ob jemand TBDM zuvor schon gesehen hat, machen sich einige Wiederholungstäter bemerkbar.

Den Main-Support übernehmen die Schweden von The Halo Effect, die über die letzten drei Jahre sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Das liegt vor allem an ihrer unermüdlichen Spielfreude. Die Halos sind gefühlt dauerhaft unterwegs und haben im letzten Jahr mehrere Headliner-Shows auf Festivals absolviert. Auch am heutigen Abend zieht es viele Fans der Schweden vor die Bühne, die einen Querschnitt ihrer beiden Alben Days Of The Lost und March Of The Unheard zum Besten geben und das Publikum gebührend auf den Hauptact vorbereiten.

Bevor die Fans einen Blick auf das Bühnensetup erhalten, erschwert ein großes Banner mit der Aufschrift Pay With Your Blood die Sicht. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der Band, in Kooperation mit dem Wacken Open Air, bei der Fans ein Ticket zur Tour gegen eine Blutspende erhielten. Richtig und wichtig! Das Licht verdunkelt sich, Ad Arma erklingt als Intro und bei den ersten Tönen von War Is The Father Of All fällt das Banner. Die Fanmenge tobt und bekommt endlich einen unverschleierten Blick auf das Bühnenbild, welches mit hohen Aufbauten eine vom Krieg gebeutelte Stadt repräsentiert, was die Thematik noch mal deutlich unterstreicht. Voice Of The Voiceless folgt und treibt die Fans noch weiter an. Die ersten Crowdsurfer landen bereits jetzt im Graben. Mit My Revocation Of Compliance folgt der zweite Song des aktuellen Albums Heimat. Die Energie ist beachtlich, obwohl die Halle nicht ausverkauft ist, was auch Sänger Marcus direkt wahrnimmt, der die Stuttgarter mehrfach als „Action-Publikum“ feiert. Und ja, heute sind verhältnismäßig wenige Smartphones in der Luft und der Pulk im Moshpit feiert ausgelassen weiter zu Godiva, Counterweight und Confounder.

Mit Awoken als Interlude vom Band gibt es eine kurze Verschnaufpause, bevor Heaven Shall Burn mit Endzeit noch mal richtig alles niederbrennen. Und wenn ich niederbrennen sage, meine ich auch niederbrennen! Mit Feuer geizen die Thüringer nämlich zu keiner Sekunde! Dass Black Tears mittlerweile fester Bestandteil einer HSB-Show ist, ist natürlich unlängst bekannt, doch der nächste Song ist neu im Set. Armia stammt zwar von Deaf To Your Prayers, wurde allerdings noch nie zuvor live gespielt. Da nimmt sich Maik dann auch noch persönlich kurz Zeit, um auf die Thematik und die für den folgenden Sonntag anstehenden Landtagswahlen hinzuweisen und darauf, wie wichtig es ist, sich den aufstrebenden faschistischen Tendenzen entgegenzustellen. Danke, Maik! Mit The Martyrs‘ Blood folgt ein weiterer sehr alter Song, der auch schon eine ganze Weile nicht mehr live gespielt wurde, bevor die Herren sich wieder neueren Stücken zuwenden. March Of Retribution und Thoughts and Prayers von Of Truth & Sacrifice leiten das vorläufige Ende ein und Heaven Shall Burn verlassen die Bühne.

Dass das nicht das endgültige Aus des heutigen Abends sein soll, ist vielen Fans klar. Die Zugabe setzt sich aus The Weapon They Fear, A Whisper From Above und dem Blind-Guardian-Cover Valhalla zusammen. Und obwohl es spät ist und die Fans wirklich alles gegeben haben, schaffen es Marcus, Maik, Eric, Alex und Chris noch mal, das letzte Fünkchen Energie aus ihren Fans zu locken, und lassen das „Action-Publikum“ einen massiven Circlepit ums FOH zelebrieren. Danke HSB für diese Tour, diese Energie und eure Standhaftigkeit gegenüber Ungerechtigkeit und Ausbeutung – bei Mensch und Tier! Dafür feier und liebe ich euch!