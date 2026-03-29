Grain Of Pain: feiern Veröffentlichung ihres Albums „Behind Us All“ mit einem neuen Lyric-Video zu „Ruins Of The Heart“

Die finnische Doom Metal Band Grain Of Pain feiert die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Behind Us All, das über Noble Demon erschienen ist. Anlässlich des Releases hat die Band ein düsteres Lyric-Video zum Track Ruins Of The Heart veröffentlicht.

Mastermind Timo Solonen erklärt die Botschaft des Songs:

„Es gibt immer jemanden, der führen und Religion oder irgendetwas anderes nutzen will, um andere zu beherrschen. Lernen wir aus der Geschichte oder wiederholen wir immer wieder dieselben Fehler? Ist das wirklich, was unsere Herzen wollen? Wollen wir, dass jemand anderes für uns entscheidet, damit wir selbst keine Wahl treffen müssen? Juhos Solo fängt die Aussage des Songs perfekt ein, und die abschließende Melodie verfolgt einen noch lange nach dem Ende.“

Mit Behind Us All führen Grain Of Pain ihre charakteristische Mischung aus Doom und Death Metal zu neuen emotionalen Tiefen. Das Album vereint wuchtige Härte mit intensiver Melodik und einer düsteren, immersiven Atmosphäre und präsentiert einen kraftvollen, ausgereiften Sound, der noch lange nach dem letzten Ton nachhallt.

Die Band aus Finnland wird von Timo Solonen geleitet, der für Songwriting, Gitarre und Vocals verantwortlich ist. Lars Eikind (Before The Dawn) steuert Bass und Cleangesang bei und verleiht dem Sound eine zusätzliche, markante melodische Dimension, die die dynamische Bandbreite der Kompositionen noch stärker hervorhebt.

Unterstützt wird das Album von renommierten Musikern: Juho Räihä (Gitarre, zusätzliche Screams) und Juuso Raatikainen (Schlagzeug), beide bekannt durch ihre Arbeit mit Swallow The Sun.

Behind Us All wurde von Juho Räihä bei SoundSpiral Audio produziert, aufgenommen, gemixt und gemastert, wodurch ein konsistentes und kraftvolles Klangerlebnis über das gesamte Album hinweg garantiert wird.

Nach der Unterzeichnung beim deutschen Metal-Label Noble Demon im Jahr 2024 für ihr Debütalbum The Moon Lights The Way legen Grain Of Pain mit ihrem zweiten Full-Length-Release nun noch einmal nach. Behind Us All ist ein beeindruckender Beleg für die Weiterentwicklung der Band und bietet ein tief atmosphärisches, emotional aufgeladenes Hörerlebnis.