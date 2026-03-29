Elder: präsentieren Titeltrack des kommenden Studioalbums „Through Zero“

Elder haben mit Through Zero eine erste Single veröffentlicht, zugleich der Titeltrack ihres kommenden Studioalbums. Das Album erscheint am 29. Mai über Stickman Records; Album-Vorbestellungen sind seit heute möglich.

„Auf einem sehr vielfältigen Album befindet sich der Titeltrack unseres neuen Albums in der Mitte des Spektrums und ist ein perfekter erster Eindruck von dem, was noch kommt“, sagt Gitarrist und Sänger Nick DiSalvo. „Verträumt, heavy, roh, elektronisch, es ist von allem etwas dabei, was dieses Album für uns besonders macht. Through Zero handelt von Vergänglichkeit, davon, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, und vom langen Prozess, nicht nur Frieden zu schließen, sondern eine Art Verbundenheit mit den Toten zu finden. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker kehrt dieses Thema zu mir zurück, und immer in einem neuen Licht, so wie auch unsere Musik immer wieder in leicht veränderter Form zurückkehrt und widerspiegelt, wer wir gerade werden.“

Auch zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung bleiben Elder eine Ausnahmeerscheinung im Heavy-Underground. Kaum eine andere Band bewegt sich so selbstverständlich zwischen unterschiedlichen Einflüssen, nimmt Versatzstücke aus verschiedensten Genres in sich auf und stößt sie wieder ab, ohne dabei beliebig zu wirken oder die eigene Identität zu verwässern. Through Zero bekräftigt dabei weiterhin ihren Anspruch, die Grenzen von Heavy Rock weiter auszuloten, und gleichzeitig festigt das Album ihren Ruf als eine der führenden Bands im Heavy Psychedelic Rock.

Drückende Riffs, melodische Exkurse, progressive Strukturen, hypnotische Grooves und schwebende Atmosphären, in den vergangenen zwanzig Jahren haben Elder ihr Handwerk perfektioniert. Auf Through Zero bündelt die Band ihre langjährigen Erfahrungen in einem Werk, das zu ihren direktesten und zugleich zugänglichsten zählen dürfte. Zugleich öffnen sich die Songs für Einflüsse jenseits klassischer Rock-Parameter. Neue Texturen, Sequenzen und Klangfarben wachsen organisch in das progressive Gefüge hinein. Vertraute Elemente treffen auf frische Nuancen. Und wie so oft bei Elder gilt: Jeder Durchlauf enthüllt neue Details.

Aufgenommen wurde das Album 2025 über mehrere Monate zwischen Tourneen in den Big Snuff Studios in Berlin. Through Zero ist der erste Longplayer, den die Band nicht nur selbst produziert, sondern gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Richard Behrens co-gemischt hat. Das Mastering übernahm Carl Saff. Das Ergebnis wirkt, mehr denn je, wie eine vollständige Erweiterung der kreativen Vision der Band.

„Through Zero ist ein Begriff aus dem Ingenieurwesen und der Musik. Er beschreibt die Eigenschaft einer Frequenz, den Nullpunkt zu durchlaufen und in den negativen Bereich weiterzugehen“, fügt DiSalvo hinzu. „Auch wenn das kein philosophisches Konzept ist, hat es für mich eine konzeptionelle Bedeutung: Der Nullpunkt ist kein Ende, sondern ein Mittelpunkt auf einem teilweise unsichtbaren Weg. Die Interpretation bleibt offen – vielleicht ist der Weg das Ziel, vielleicht sind Anfang und Ende willkürliche Markierungen, oder die Realität ist schlicht weniger linear, als wir annehmen.

Die Songs des Albums greifen verwandte Themen auf, die meine eigenen Beobachtungen und meine persönliche Philosophie widerspiegeln. Leben und Tod, Frustration und Angst, Ohnmacht und Hoffnung – all das existiert entlang desselben ‚Signalwegs‘.“

Through Zero Tracklist:

1. Sigil To Ruin

2. Capture/Release

3. Through Zero

4. Strata

5. Sight Unseen

6. Blighted Age

Elder Live-Dates 2026:

13.06. Derby, UK – Download Festival

14.06. Colchester, UK – Colchester Arts Centre w/ Blood Incantation

15.06. Southampton, UK – The 1865 w/ Blood Incantation

16.06. Brighton, UK – Concorde 2 w/ Blood Incantation

18.06. Clisson, FR – Hellfest

19.06. Dessel, BE – Graspop Metal Meeting

20.06. Dortmund, DE – Junkyard Open Air w/ Kadavar

21.06. Frankfurt, DE – Das Bett

23.06. Winterthur, CH – Gaswerk

24.06. Karlsruhe, DE – P8 w/ REZN

26.06. Oslo, NO – Tons of Rock

27.06. Thyrnau, DE – Blackdoor Festival

30.06. Sofia, BG – Mixtape 5

01.07. Thessaloniki, GR – Eightball Club

02.07. Athens, GR – Arch Club

07.07. Slunj, HR – Bearstone Festival

10.07. Pleszew, PL – Red Smoke Festival

23.07. Reutlingen, DE – Hafensounds Festival w/ Kadavar

24.07. Budapest, HU – Monolit Festival

25.07. Tolmin, SI – Tolminator Festival

26.07. Milan, IT – Circolo Magnolia Summer

28.07. Rockstadt, RO – Rockstadt Extreme Fest

30.07. Breitenbach am Herzberg, DE – Burg Herzberg Festival

31.07. Michelau, DE – Rock Im Wald

04.08. Rostock, DE – MAU Club

05.08. Josefov-Jaromer, CZ – Brutal Assault Festial

08.08. Âncora, PT – Sonic Blast Festival

14.08. Valais, CH – PALP Festival

Weitere Tourdaten werden bald bekannt gegeben.

Elder sind:

Nick DiSalvo – Guitar/Vocals

Jack Donovan – Bass

Mike Risberg – Guitar/Keyboards

Georg Edert – Drums