Elder: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Capture/Release“

Die Heavy-Psych-Rocker Elder präsentieren mit Capture/Release die zweite Single aus ihrem kommenden Album Through Zero, das am 29. Mai über Stickman Records erscheint.

Frontmann und Gitarrist Nick DiSalvo sagt uns über den Song:

„Capture/Release ist im Elder-Katalog eher untypisch, was seine vergleichsweise geradlinige Struktur und Energie angeht. Der Song ist aus einem älteren Fragment vom Beginn des Jahrzehnts entstanden. Wie vieles auf diesem Album vereint er für mich den Geist von alten und neuen Elder, mit etwas mehr von den schweren Riffs früherer Platten, die sich mit unserem heutigen Soundverständnis verbinden.”

„Diesen Song zusammen zu spielen, macht einfach verdammt viel Spaß, und das sagt schon einiges darüber aus, worum es hier geht,, fügt DiSalvo hinzu. „Kreativ zu sein bedeutet heute oft, sich selbst auszubeuten: ein ständiger Kampf um Sichtbarkeit in einer Art Hölle aus Content-Produktion und bezahlter Werbung, nur um irgendwie über Wasser zu bleiben. Capture/Release handelt von diesem Gefühl, in einem technokratischen Albtraum gefangen zu sein, der uns allen aufgezwungen wurde, und davon, sich wieder darauf zu besinnen, warum wir überhaupt erschaffen: aus reiner, freier Ausdruckskraft und Freude heraus. Es sagt viel über unsere Welt aus, dass wir uns daran erinnern müssen, warum wir das tun, was wir lieben, sobald diesem Tun seine eigentliche Bedeutung entzogen wird.”

Weitere Infos zu Elder, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: