Alcatraz Open Air 2023: die ersten 49 Acts sind bestätigt

Es ist wieder so weit: Die Bäume werfen ihr Sommerkleid ab, überall sprießen Pilze und … das Alcatraz Festival kann es kaum erwarten, die ersten bestätigten Acts für die kommende Ausgabe zu veröffentlichen.

Wir haben heute nicht weniger als 49 Namen für euch, eine bunte Auswahl aus dem breiten Spektrum der schreienden Gitarren und donnernden Trommeln. Wir haben uns entschieden, den gleichen Weg wie im letzten Jahr zu gehen: vier Bühnen mit wiederkehrenden Themen, deren Hauptziel es ist, ein universelles Line-up über alle Genregrenzen hinweg zu bieten.

Das ist wichtiger denn je, denn im Jahr 2023 organisieren wir unsere 15. Veranstaltung. Ganz im Sinne unserer DNA wollen wir zu diesem Anlass nicht nur ein hochkarätiges Line-Up zusammenstellen, sondern uns auch weiterhin auf die Atmosphäre und das Gesamterlebnis Alcatraz konzentrieren. Wir sind auch selbstkritisch: Headliner, die noch um zwei Uhr nachts abliefern, die schon vor elf Uhr mit der Action beginnen, während viele von euch noch ihre verkrusteten Augen aufreißen … ist das nicht alles ein bisschen zu viel? Der lange Weg vom Campingplatz zur Festivalarena, die Lücken im ECO-Münzsystem, … das sind Dinge, an denen wir für das nächste Jahr arbeiten. Seid versichert, dass der Komfort unserer Gäste unsere oberste Priorität bleibt. Uns ist klar, dass der nächste Sommer noch eine Ewigkeit entfernt ist, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass unsere Jubiläumsausgabe ein absolutes Muss sein wird, wenn es um harte Musik geht, und dass sie die perfekte Plattform ist, um alte und neue Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Unsere beiden letzten Ausgaben haben die Messlatte deutlich höher gelegt, aber wir würden es nicht anders wollen und überlassen nichts dem Zufall.

Bereits bestätigte Bands:

Killswitch Engage – Anthrax – Trivium – Heaven Shall Burn – Biohazard – Blind Guardian – Michael Schenker Group – Obituary – Gloryhammer – Overkill – Bloodbath – Kataklysm – H.E.A.T. – I Am Morbid – Deicide – Belphegor – Agnostic Front – Terror – Grave Digger – Madball – Whitechapel – Dying Fetus – Elder – Decapitated – Shadow Of Intent – Bleed From Within – Unto Others – Tribulation – Dynazty – Unleashed – Taake – Gatecreeper – Immolation – Riot V – Wolves In The Throne Room – Midnight – Gaupa – Vital Remains – Slapshot – Jag Panzer – Gaerea – Mad Sin – Death Before Dishonor – Holy Moses – Yoth Iria – Drain – Slomosa – Eleine – Psychlona

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir unser Roster um weitere 50 Namen erweitern, darunter einige Top-Acts, die euch von den Socken hauen werden. Bleibt dran!

Ticketverkauf: hier

Neu für 2023: der verkürzte Fußweg vom Campingplatz zum Festivalgelände.

Alle Infos zum Thema Camping findet ihr hier: https://alcatraz.be/en/camping

