Def Leppard: und Mötley Crüe sind die ersten Headliner vom Graspop Metal Meeting 2023

Let’s Get Rocked and Shout at the Devil! Nach einer phänomenalen Jubiläumsausgabe freuen wir uns, endlich die ersten Headliner für die 26. Ausgabe des Graspop Metal Meeting bekannt zu geben. Am Sonntag, den 18. Juni 2023, werden Def Leppard auf der Südbühne und Mötley Crüe auf der Nordbühne die Veranstaltung abschließen.

Erst im vergangenen Sommer tourten die beiden Rockgiganten gemeinsam mit ihrer lang erwarteten The Stadium Tour durch die USA und verkauften mehr als eine Million Tickets. Im Jahr 2023 werden sich beide Bands erneut für die The World Tour zusammentun. In diesem Jahr haben die britischen Rocker Def Leppard ihr zwölftes Album Diamond Star Halos auf den Markt gebracht. Und Mötley Crüe feiern nach sieben Jahren Pause ein spektakuläres Comeback!

Macht euch auf eine Lawine von Hits gefasst!

Beide Bands können es kaum erwarten, auf dem GMM aufzutreten.

„Nachdem wir endlich wieder auf Tournee sind und dieses Jahr eine monumentale Sommertournee in den USA und Kanada absolviert haben, sind wir überglücklich, diese große Stadiontournee in Großstädte auf der ganzen Welt zu bringen und den Auftakt in Europa in Sheffield zu machen, wo vor 45 Jahren alles für uns begann. Wir freuen uns darauf, euch bald irgendwo da draußen zu sehen“, sagt Joe Elliott von Def Leppard.

„Wir hatten eine unglaubliche Zeit, als wir diesen Sommer die Stadium Tour in Nordamerika gespielt haben, und wir können es kaum erwarten, die Show 2023 mit der World Tour um den Globus zu bringen. Crüeheads in Lateinamerika und Europa: Macht euch bereit! Wir kommen als Nächstes zu euch und können es kaum erwarten, euch alle im nächsten Jahr endlich wiederzusehen!“ so Mötley Crüe in einem gemeinsamen Statement.

Tickets für GMM2023 werden später in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Folgt uns auf den sozialen Medien, um als Erste über Neuigkeiten informiert zu werden.

Im Jahr 2023 wird das GMM wieder vier Tage lang die Schleusen des Metal-Himmels mit einem All-Star-Line-Up öffnen. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Wie immer wird das Line-up aus allen Nähten platzen und das Beste aus den verschiedensten Metal-Genres bieten: von Hardcore bis Hardrock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vieles mehr. GMM2023 ist das Metal-Highlight des Jahres, das sich kein Metalhead entgehen lassen darf. Der Countdown hat begonnen!

Mehr Details auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

GMM

Graspop Metal Meeting online:

https://www.facebook.com/graspop

https://www.instagram.com/graspopmetalmeeting/