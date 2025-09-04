Def Leppard: kündigen Europa-Tour 2026 an

Def Leppard, eine der größten Arena-Rock-Bands der UK, werden im Sommer 2026 wieder auf Tour gehen. Für Juni und Juli stehen insgesamt elf Termine im Konzertkalender, darunter Auftritte in der ikonischen The O2 Arena in London, ihrer Heimatstadt Sheffield, dem Wacken Open Air und zwei Headline-Shows im deutschsprachigen Raum. Als Special Guests begleiten Extreme die Band auf ihrer Reise über den Kontinent.

„Playing to our home crowd and our fans in Europe is very important to us, and we’ll be bringing a brand new show that will feature some surprises as well as the classics“, verspricht Joe Elliott. „See you soon!“

Phil Collen fügt hinzu: „It’s a dream to be coming back to the UK and Europe in June and July next year. And to be coming back with our good friends, Extreme, is a bonus. It’s going to be an incredible night for all the fans!“

Def Leppard – Live 2026:

(mit Special Guest Extreme soweit nicht anderweitig markiert)

13.06.2026 – (SE) Rättvik, Dalhalla*

16.06.2026 – (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena

19.06.2026 – (CH) Zürich, Hallenstadion

23.06.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

26.06.2026 – (UK) Belfast, Belsonic

28.06.2026 – (UK) Glasgow, OVO Hydro

30.06.2026 – (UK) Sheffield, Utilita Arena

02.07.2026 – (UK) London, The O2

04.07.2026 – (UK) Birmingham, bp pulse LIVE

06.07.2026 – (DE) Manchester, Co-op Live

30.07.2026 – (DE) Wacken, Wacken Open Air ▲

* An Evening With

▲ Festival

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 5. September 2025 um 10:00 Uhr. Weitere Infos dazu hier.

Die kommenden Konzerte werden die ersten Einzelshows der Band seit ihrer ausverkauften Co-Headliner-Tour mit Mötley Crüe im Jahr 2023 sein. Auf der damaligen Tour verkauften Def Leppard und Mötley insgesamt über 2,1 Millionen Tickets und spielten gemeinsame Konzerte in 27 Ländern, auf fünf Kontinenten.

Def Leppard haben in ihrer Karriere weltweit über 110 Millionen Alben verkauft und wurden 2019 in die Rock & Roll Hall of Fame® aufgenommen. In den USA wurde ihnen zweimal der prestigeträchtige Diamond Award verliehen. Die Band hat eine Reihe bahnbrechender Klassiker produziert und setzte damit Maßstäbe für Generationen von Musikfans und Künstlern. Die spektakulären Live-Shows und die Vielzahl an Hits der Gruppe sind zum Synonym für ihren Namen geworden. Die einflussreiche Karriere von Def Leppard umfasst zahlreiche Hit-Singles und Multi-Platin-Alben, darunter zwei der meistverkauften Alben aller Zeiten, Pyromania und Hysteria, auf denen legendäre Titel der Band wie Rock Of Ages, Pour Some Sugar On Me, Animal und Foolin zu finden sind.

2023 veröffentlichten Def Leppard das innovative Album Drastic Symphonies, aufgenommen gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den ikonischen Abbey Road Studios. Im Zuge der Veröffentlichung spielte die Band für BBC Radio 2 zudem eine neue Version von Pour Some Sugar On Me zusammen mit Emm Gryner und dem BBC Concert Orchestra ein, die hier zu hören und zu sehen ist.

Am 7. September werden Def Leppard die Abschlussnacht des Radio 2 In The Park Festivals headlinen. Anfang 2026 begeben sie sich dann in die USA für eine einmonatige Residenz in Las Vegas.