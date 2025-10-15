Def Leppard: haben nun einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Die Hollywood Chamber Of Commerce hat Def Leppard mit einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame geehrt. Seit 10.10.2025, 11:30 Uhr Ortszeit prangt die Auszeichnung in 1750 N. Vine Street, Los Angeles. Neben Moderator Bob Buchmann waren unter anderem auch Jon Bon Jovi und Bruce Resnikoff anwesend, als der 2825. Stern des ikonischen Gehwegs offiziell enthüllt wurde.

Seit 1960 haben Millionen von Menschen aus der Region und der ganzen Welt das kulturelle Wahrzeichen besucht. Die Hollywood Chamber Of Commerce verwaltet den legendären Walk Of Fame für die Stadt Los Angeles und ist seit Jahrzehnten stolzer Gastgeber der weltweit bekannten Star-Zeremonien.

Def Leppard Fans in Deutschland und der Schweiz können sich auf Konzerte der Rocklegenden im kommenden Jahr freuen. Im Juni und Juli 2026 wird die Band insgesamt zwölf Shows in Europa spielen, darunter Auftritte in der ikonischen The O2 Arena in London, ihrer Heimatstadt Sheffield, aber auch beim Wacken Open Air sowie zwei Headline-Shows in Zürich und Dortmund.

Def Leppard – Live 2026:

(mit Special Guest Extreme soweit nicht anderweitig markiert)

13.06.2026 – (SE) Rättvik, Dalhalla

16.06.2026 – (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena

19.06.2026 – (CH) Zürich, Hallenstadion

23.06.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

26.06.2026 – (UK) Belfast, Belsonic

28.06.2026 – (UK) Glasgow, OVO Hydro

30.06.2026 – (UK) Sheffield, Utilita Arena

02.07.2026 – (UK) London, The O2

04.07.2026 – (UK) Birmingham, bp pulse LIVE

06.07.2026 – (UK) Manchester, Co-op Live

30.07.2026 – (DE) Wacken, Wacken Open Air

02.08.2026 – (UA) Dubai, Coca-Cola Arena

Tickets sind hier erhältlich.