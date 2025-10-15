Def Leppard: haben nun einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Die Hollywood Chamber Of Commerce hat Def Leppard mit einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame geehrt. Seit 10.10.2025, 11:30 Uhr Ortszeit prangt die Auszeichnung in 1750 N. Vine Street, Los Angeles. Neben Moderator Bob Buchmann waren unter anderem auch Jon Bon Jovi und Bruce Resnikoff anwesend, als der 2825. Stern des ikonischen Gehwegs offiziell enthüllt wurde.
Seit 1960 haben Millionen von Menschen aus der Region und der ganzen Welt das kulturelle Wahrzeichen besucht. Die Hollywood Chamber Of Commerce verwaltet den legendären Walk Of Fame für die Stadt Los Angeles und ist seit Jahrzehnten stolzer Gastgeber der weltweit bekannten Star-Zeremonien.
Def Leppard Fans in Deutschland und der Schweiz können sich auf Konzerte der Rocklegenden im kommenden Jahr freuen. Im Juni und Juli 2026 wird die Band insgesamt zwölf Shows in Europa spielen, darunter Auftritte in der ikonischen The O2 Arena in London, ihrer Heimatstadt Sheffield, aber auch beim Wacken Open Air sowie zwei Headline-Shows in Zürich und Dortmund.
Def Leppard – Live 2026:
(mit Special Guest Extreme soweit nicht anderweitig markiert)
13.06.2026 – (SE) Rättvik, Dalhalla
16.06.2026 – (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena
19.06.2026 – (CH) Zürich, Hallenstadion
23.06.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle
26.06.2026 – (UK) Belfast, Belsonic
28.06.2026 – (UK) Glasgow, OVO Hydro
30.06.2026 – (UK) Sheffield, Utilita Arena
02.07.2026 – (UK) London, The O2
04.07.2026 – (UK) Birmingham, bp pulse LIVE
06.07.2026 – (UK) Manchester, Co-op Live
30.07.2026 – (DE) Wacken, Wacken Open Air
02.08.2026 – (UA) Dubai, Coca-Cola Arena
Tickets sind hier erhältlich.