Iron Maiden: „Burning Ambition“ verspricht Kinoerlebnis der Extraklasse und unvergessliche Fanmomente

Als die britischen Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden 2025 mit den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bandjubiläum begannen, war bereits klar: Ein Jahr reicht dafür nicht aus! Nach der Run For Your Lives World Tour mit Stadionkonzerten und weltweit mehr als einer Million Ticketverkäufen folgen 2026 Festivalauftritte unter anderem bei Rock Am Ring und Rock Im Park sowie eine exklusive Deutschland-Headline-Show in Hannover.

Vorher steht aber noch ein ganz besonderes Highlight an, mit dem Fans sich auf den Festival- und Konzertsommer einstimmen können: Im Mai startet über Universal Pictures International (UPI) der Iron–Maiden-Dokumentarfilm Iron Maiden: Burning Ambition in Kinos weltweit; Kinostart in Deutschland ist der 14.05.2026. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Die Band. Die Fans. Der Film. Iron Maiden: Burning Ambition dokumentiert in Spielfilmlänge eine der legendärsten Reisen der Musikgeschichte in Form eines Kinoerlebnisses der Extraklasse: Fans können sich auf restauriertes und in dieser Form noch nie gesehenes Archivmaterial sowie eindrucksvolle visuelle Erzählkunst freuen – inklusive Klang in Konzertqualität. In enger Zusammenarbeit mit Iron Maide unter der Regie von Malcolm Venville (Churchill At War) entstanden und von Dominic Freeman (Spirits In The Forest – A Depeche Mode Film) produziert, bietet der Film neben bisher unveröffentlichten Aufnahmen vor allem persönliche Einblicke von ehemaligen sowie aktuellen Bandmitgliedern und fängt dabei Iron Maides visuelle Identität, wie wir sie von Albumcovern, Tourfotos oder Fanartikeln kennen, perfekt ein.

Erlebe die unglaubliche Geschichte von Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson und Nicko McBrain – zum ersten Mal in ihren eigenen Worten und sorgfältig kuratiert. Iron Maiden: Burning Ambition ist die erste vollständig autorisierte, mit Archivmaterial gespickte Kinochronik über 50 Jahre Iron Maiden, erzählt aus der Perspektive der Band selbst – mit all ihren Höhen und Tiefen und einem besonderen Fokus auf der unglaublichen Fan-Community, die die Briten seit ihren Anfangsjahren begleitet, oder, wie die Band es im Film ausdrückt: “Es ging immer um die Fans. Durch dick und dünn.” Der Film ehrt diese Gemeinschaft, die Kontinente und Generationen verbindet; eine gemeinsame Kultur, die über 50 Jahre hinweg gewachsen ist, und ein kulturelles Erbe, das weit über die Musik hinausgeht, indem es Fans auf der ganzen Welt verbindet.

Auch das legendäre Maskottchen Eddie wurde dazu für die große Leinwand neu interpretiert: Eddie -Filmsequenzen, die speziell für diese Dokumentation geschaffen wurden, würdigen das künstlerische Vermächtnis des Eddie -Mythos im Kinoformat.

Neben ausführlichen Erzählungen der Band enthält Iron Maiden: Burning Ambition Kommentare prominenter Fans wie Javier Bardem (der die Band schon im Trailer als “die Götter des Metal” bezeichnet), Lars Ulrich und Chuck D, die jeweils über den Einfluss von Iron Maiden auf Musik, Kultur und Generationen von Fans weltweit sprechen. Das beeindruckende Filmposter-Artwork von Alberto “Akirant” Quirantes bietet einen ersten visuellen Einblick in die Dokumentation.

Der Film erscheint pünktlich zur nächsten Etappe von Iron Maidens zweijähriger Run For Your Lives World Tour und wird – schon bevor der Konzert- und Festivalsommer überhaupt angefangen hat – für gemeinsam erlebte, unvergessliche Fan-Momente in den Kinos sorgen.



Gegründet 1975 in East London, haben sich Iron Maiden zu einer der einflussreichsten und beständigsten Bands der Welt entwickelt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie 17 Studioalben veröffentlicht, über 100 Millionen Platten verkauft und fast 2.500 Konzerte in 64 Ländern gegeben.

Iron Maiden: Burning Ambition – ab 14.05.2026 deutschlandweit im Kino!

