Glowing Ember Festival Tour: in der Hansestadt Hamburg

Die dritte Show der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour wirft ihre Schatten voraus. Freunde dieser Veranstaltung kommen am 6. Juni 2026 im Hamburger Logo wieder auf ihre Kosten. Zum neunten Mal gastiert die Veranstaltung mittlerweile in der Hansestadt und kann auch in diesem Jahr wieder mit einem starken Billing überzeugen. Dabei wird Wert auf reichlich Abwechslung und hohe musikalische Qualität gelegt, von melodisch bis brachial ist für jeden etwas dabei. Diesen Abend sollte sich kein Hamburger Metal-Fan entgehen lassen!

Castle’s Veil

Die Band Castle’s Veil wurde 2023 gegründet. Das Trio bietet musikalisch einen bunten Genremix aus modernem Metal, melodischem Death Metal, Hardcore und einem Hauch Glam. Die Songs sind sowohl energiegeladen als auch melodisch. 2023 wurde das Debüt Shimmer veröffentlicht, und zuletzt im März 2025 die Single Worth The Wait「?」. Live bringen Castle’s Veil nicht nur starke Songs, sondern ein stimmiges und durchdachtes Konzept mit Lichtshow, Präsenz und einer Menge Spaß auf die Bühne. Der Sound ist laut und das Ziel klar: den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen weit über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). 2025 waren [Soon] gemeinsam mit Lacrimosa auf Tour in Deutschland und Polen. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Wøødhead

Die Hamburger Band Wøødhead sind mit einer neuen Besetzung und einem neuen Sound zurück! Das Quartett bewahrt dabei aber die Essenz ihrer Anfänge: eine Mischung aus Alternative und Nu Metal mit eingängigen Riffs, kraftvollen Basslinien, explosivem Schlagzeug und einer Stimme, die einem direkt ins Herz geht. Die Songs der Band bieten sowohl musikalische Präzision als auch reichlich Emotion. Wøødhead stehen für eine explosive Live-Show, bestimmt auch wieder am 6. Juni 2026 im Logo!

Monkey Fly

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Band Monkey Fly ihren Sound stetig weiterentwickelt. Die Songs des Quartetts pendeln zwischen kraftvollem, dynamischem Rock und gefühlvollen Balladen, dabei hat die Band nie aufgehört, Neues auszuprobieren. Monkey Fly stehen für ehrliche Texte, emotionale Energie und Songs, die bleiben!

Disassembled

Disassembled haben es sich zur Mission gemacht, einen einzigartigen Sound zu kreieren, der die besten Elemente des Rock mit eingängigen Melodien vereint. Was das Hamburger Trio auszeichnet, ist ihre Liebe zu den 80er- und 90er-Klassikern. In ihren Songs mischen sie geschickt Zitate und Anspielungen auf diese Ära mit spannender, progressiver Rockmusik. Bei den Auftritten von Disassembled bekommen die Fans ein ganz besonderes Musikerlebnis serviert!

Hier gibt es die Tickets

Die Glowing Ember Festivaltour hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Heavy Metal Community etabliert. Auch 2026 wird diese Reihe fortbestehen. Im zehnten Jahr seit der Gründung gibt es vier Termine, die sich Metalheads unbedingt in ihren Kalender notieren sollten.

21.03.2026 Oberhausen – Helvete

09.05.2026 Frankfurt / Main – Das Bett

06.06.2026 Hamburg – Logo

04.07.2026 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Milking The Goatmachine, Majesty, Macbeth, Paragon, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer, V.E.R.S.U.S uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals