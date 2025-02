Glowing Ember Festival Tour: gibt Bands für das Konzert in Oberhausen bekannt

Am 22. März 2025 steigt das erste Konzert der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour in Oberhausen. Im Club Helvete werden an diesem Abend sieben Bands auftreten. Von Midland X (Hardrock, Progressive) über Soulless Existence (Metalcore, Deathcore) bis zu Pravus (Alternative) steht auch in diesem Jahr die stilistische Vielfalt im Fokus.

Midland X

Die Band Midland X beschreibt sich selbst mit „irgendwie Metal und irgendwie anders“! Der Sound des Quintetts ist ein spannender Mix aus klassischem Hardrock, Metal und Progressive-Rock-Einflüssen. Gitarre und Keyboards bereichern die Songs mit tollen Melodien, und ein fesselnder Gesang rundet sie ab. Das klingt ausgesprochen vielversprechend und wir sind sehr gespannt auf die Show der erfahrenen Musiker von Midland X im Helvete!

Soulless Existence

Soulless Existence wurden 2023 von sechs jungen Musikern gegründet. Musikalisch hat sich die Band dem Metalcore/Deathcore verschrieben. Harte Gitarrenriffs und ein kräftiger Bass werden von schnellen, starken Drums angetrieben. Einen Kontrast dazu bilden melodische, brachiale Synths und ausdrucksstarkes Shouting und Gesang. In der ersten EP der Band Portrait Of Grief zeigt sich bereits diese musikalische Bandbreite. Auf der Bühne zeichnet sich Soulless Existence zusätzlich durch eine energiegeladene Performance aus.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen knapp 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs der Band sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

The Royal Flash

The Royal Flash ist eine 4-köpfige female-fronted Rock-Band. In den Songs des Quartetts wird klassischer Hardrock mit Elementen aus Power- und Thrash-Metal kombiniert. Jedes der Bandmitglieder bringt viele Jahre musikalische Erfahrung mit, die sie mit einer großen Spielfreude vereinen. Mit The Royal Flash erlebt das Publikum eine unvergessliche Show – packende Musik, einzigartige Melodien, kraftvolle Riffs, mehrstimmigen Gesang und eine beeindruckende Bühnenpräsenz!

Spade

Die Band Spade spielt eine mitreißende Mischung aus Alternative-Rock und Metal. Veredelt werden die Songs des Quartetts zusätzlich durch markante Synthesizer-Melodien. In ihrer energetischen und atmosphärischen Live-Show präsentieren Spade emotionale Texte mit druckvollem Sound, die die Zuschauer den Alltag für eine Weile vergessen lassen. Das wird der Band sicher auch wieder auf der Bühne des Helvete gelingen!

Pravus

Das Alternative-Metal Band Pravus besteht aus vier erfahrenen Musikern. Das Quartett arbeitet aktuell an seiner zweiten EP, auf der erneut ein abwechslungsreiches Klangbild aus Modern Metal, Alternative Rock und einer Spur Prog zu hören sein wird. In den Songs von Pravus verschmelzen moderne Metalcore-Riffs, mit Shoegaze und vielen atmosphärischen Passagen.

Beyond Matters

Die Oberhausener female-fronted Rock-Band Beyond Matters wurde im Jahr 2020 gegründet. Die ersten beiden 2022 veröffentlichten Singles If Only und Chasing wurden in den Ruhrcharts gespielt, wo If Only für eine Woche Platz 1 erreichte! Chasing wurde darüber hinaus bei WDR2 (Szene Im Westen) präsentiert. Zuletzt veröffentlichte das Quartett seine erste EP Gone Too Far, aus der sie bestimmt auch einige musikalische Kostproben beim Glowing Ember Festival im Helvete geben wird.

22.03.2025 Oberhausen – Helvete

12.04.2025 Erfurt – Club From Hell

31.05.2025 Hamburg – Logo

14.06.2025 Frankfurt / Main – Das Bett

19.07.2025 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Milking The Goatmachine, Majesty, Macbeth, Paragon, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer, V.E.R.S.U.S uvm.

