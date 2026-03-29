Glowing Ember Festival Tour: gibt Billing für Frankfurt bekannt

The Show goes on. Die Reise geht weiter, von Oberhausen nach Frankfurt, genauer gesagt in den Club Das Bett. Auf dem IX. Glowing Ember Festival Hessen am Samstag, dem 09.05.2026, spielen wieder Acts aus verschiedenen Subgenres der harten Rockmusik. Die Bands Are We Used To It (Metalcore / Modern Metal), Protopunch (Alternative Metal / Metalcore), [Soon] (Dark Metal), Miz Ery (Female Fronted Alternative Rock), Boozing Bulls (Modern Hardrock), Demonwings (Metal), Thunder Mountain Crew (Southern Rock) und Thruxtone (Funk Hardrock) werden allesamt mächtig Alarm auf der Bühne machen. Diesen Abend im Bett mit seinem starken und abwechslungsreichen Line-Up sollte sich kein Rock- und Metal-Fan aus Frankfurt und Umgebung entgehen lassen! Los geht es um 17:00 Uhr.

Hier gibt es die Tickets

Die Glowing Ember Festival Tour hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Heavy Metal Community etabliert. Auch 2026 wird diese Reihe fortbestehen. Im zehnten Jahr seit der Gründung gibt es vier Termine, die sich Metalheads unbedingt in ihren Kalender notieren sollten.

09.05.2026 Frankfurt / Main – Das Bett

06.06.2026 Hamburg – Logo

04.07.2026 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Milking The Goatmachine, Majesty, Macbeth, Paragon, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer, V.E.R.S.U.S uvm.

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