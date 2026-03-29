Iron Savior: veröffentlichen neues Album „Awesome Anthems Of The Galaxy“ & präsentieren Video zu „Maniac“

Die Hamburger Heavy-Metal-Institution Iron Savior meldet sich mit einem brandneuen Release zurück: Awesome Anthems Of The Galaxy ist ab sofort über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music erhältlich. Auf dem Album verwandelt die Band rund um Piet Sielck legendäre Hits der 80er-Jahre in kraftvolle, melodische Metal-Hymnen und verbindet dabei Nostalgie mit der typischen Iron-Savior-Power.

Reaktionen aus der Musikpresse auf das Album fallen entsprechend positiv aus: Das Rock Magazin schreibt das es „mit deutlichem Hitpotenzial überrascht!“, auch das Break Out Magazin ist überzeugt: „Verdammt starke Hmynen, bockstark umgesetzt von Iron Savior!“. Auch das österreichische Magazin Stormbringer zeigt sich begeistert und schreibt: „Awesome Anthems Of The Galaxy ist ein Album, das beweist: Nostalgie kann ganz schön heavy klingen, wenn man sie durchs Iron-Savior-Triebwerk jagt!“

Passend zum Release erscheint heute auch ein neues Musikvideo zur Cover-Version des Michael Sembello Klassikers Maniac. Der Song zeigt eindrucksvoll, wie mühelos Iron Savior eingängige Pop-Strukturen in treibenden Power Metal überführen: pulsierende Synth-Melodien treffen auf druckvolle Gitarrenriffs und einen hymnischen Refrain, der sich sofort festsetzt. Das Ergebnis ist eine energiegeladene Neuinterpretation, die dem Original treu bleibt und gleichzeitig deutlich härter nach vorne geht.