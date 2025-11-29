Iron Savior: veröffentlichen Coverversion des Alphaville-Klassikers “Forever Young”

Nach der erst kürzlich veröffentlichten ersten Single, einer Coverversion von Irene Caras 80er-Hit Fame, präsentieren die Hamburger Power-Metal-Titanen Iron Savior heute ihre neue Single Forever Young: eine frische, energiegeladene Neuinterpretation des Alphaville-Klassikers!

Der Track kündigt das kommende Album Awesome Anthems Of The Galaxy an, das im März 2026 bei Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheint.

Iron Savior Frontmann Piet Sielck verrät uns:

„Als es zur Auswahl der Songs für Awesome Anthems kam, stand Alphavilles Forever Young natürlich ganz weit oben auf der Liste. Wir haben eine frische, interessante und kraftvolle Version mit allen Iron Savior Trademarks eingespielt, die einfach Laune macht. Wir freuen uns schon auf das Feedback…“

Kraftvolle Riffs und die vertraute Melodieführung formen eine Hymne, die alt und neu verbindet.

Nach dem erfolgreichen Neustart mit Machine World – Reforged im Jahr 2025 zünden Iron Savior erneut ihre Triebwerke und begeben sich auf ihre bislang kühnste Mission. Awesome Anthems Of The Galaxy verwandelt legendäre 80er-Pop-Hymnen in lodernde Power-Metal-Epen, voller Energie, Präzision und unbändiger Leidenschaft.

Vom elektrisierenden Take On Me (A-Ha) über das dramatische Werk von Phil Collins’ Against All Odds, die treibende Atmosphäre von Jermaine Jackson & Pia Zadoras When The Rain Begins To Fall bis zum Klassiker von Michael Sembellos Maniac lassen Iron Savior zeitlose Klassiker in neuem, metallischen Glanz erstrahlen.

Sielck erklärt:

„Nach dem großen Erfolg des 2002er Condition Red-Bonustracks Crazy (Seal), der sogar in einer HBO-Serie verwendet wurde, haben uns Fans und Medien immer wieder gefragt, ob wir nicht ein komplettes Coveralbum machen würden. Und jetzt, zwei Jahrzehnte später, ist es dann auch tatsächlich so weit! Awesome Anthems setzt die Umgestaltung von Pop zu Metal im typischen Iron-Savior-Stil fort, wie sie schon mit Seals Crazy und den Eurythmics’ Sweet Dreams begann. Wir sind unglaublich stolz auf das Ergebnis – die Songs haben alle weiterhin ihren ursprünglichen Vibe, sind aber zu 100 % Iron Savior. Hört am besten selbst rein – ich garantiere ein breites Grinsen an so manchen Stellen :-)!“

Mit Awesome Anthems Of The Galaxy vereinen Iron Savior Nostalgie und Zukunftsgeist, Leidenschaft und Präzision und beweisen einmal mehr, dass die Vergangenheit heller denn je strahlen kann, wenn sie neu in Metal geschmiedet wird! Sichere dir das Album schon jetzt auf https://ironsavior.rpm.link/awesomeanthemsPR vor!

Awesome Anthems Of The Galaxy Tracklist:

1. Fame

2. All I Need Is A Miracle

3. When The Rain Begins To Fall

4. Maniac

5. Take On Me

6. Relax

7. What A Feeling

8. Against All Odds

9. Separate Ways

10. Suburbia

11. Here Comes The Rain Again

12. She’s Like The Wind

13. (I Just) Died In Your Arms Tonight

14. Forever Young

15. Since You Been Gone

16. Call Me

17. Catch Me I’m Falling

Über Iron Savior:

Geschmiedet im metallischen Herzen Hamburgs liefern Iron Savior seit fast drei Jahrzehnten ihre unverwechselbare Mischung aus kraftvollem, melodischem Heavy Metal. Unter der Leitung von Gründer, Sänger, Gitarrist und Produzent Piet Sielck hat sich die Band als feste Größe der deutschen Power-Metal-Szene etabliert, bekannt für energiegeladene Riffs, mitreißende Refrains und ihre charakteristischen Sci-Fi-Geschichten.