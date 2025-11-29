🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
René W.
News
1 Minute Lesedauer

Time For Metal Adventskalender 2025: startet in 2 Tagen mit vollgepackten Kalendertüren

53 Partner wurden bereits bestätigt

In nur zwei Tagen ist es so weit – der Time For Metal Adventskalender 2025 startet! Mit vollgepackten Kalendertüren erwartet euch wieder eine geniale Mischung aus exklusiven Überraschungen, die die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßen. Bereits 53 Partner haben ihre Teilnahme bestätigt, und wir haben noch viele weitere Highlights für euch parat!

Schon in den letzten Tagen haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach. Freut euch auf einen Kalender, der rockt – voller spannender Überraschungen, die jeden Tag zum Erlebnis machen!

Die neuen fünf Partner lauten:

Torturized, MDD Records, Time For Metal, Wodqa, UCM One GmbH und Soulfood.

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-Gin, Time For Metal, EMPEFAG GmbH & Co. KGApostasy RecordsSTP Hamburg Konzerte GmbHBeerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsultingCMM GmbHKettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbHPerception LabelHead Of PrCMM- OnlineJ5-More Than Just A Drink, Another DimensionBurning Q FestivalDas Bett – FrankfurtHeadbangers Open AirTolminatorMergener HofMetalacker TennenbronnParty.San Open Aircudgel VertriebStarkult PromotionNavigator ProductionsOut Of Line MusicSkaldenfestBaphofestVerlag Andreas ReifferSPV/Steamhammer, Torturized, MDD Records, All NoirNoisolutionSchlachthof Wiesbaden e.V.loudHer PRPlattenkiste (Hamburg), Wodqa, UCM One GmbH, Soulfood, Nauntown Music, Remedy Records, KneipenterroristenStarkult PromotionNailed To ObscurityNRT-RecordsZombie RiotMoment Of CollapeNoble DemonSure Shot WorxApallic und Anghsst waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!