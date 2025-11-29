Time For Metal Adventskalender 2025: startet in 2 Tagen mit vollgepackten Kalendertüren

In nur zwei Tagen ist es so weit – der Time For Metal Adventskalender 2025 startet! Mit vollgepackten Kalendertüren erwartet euch wieder eine geniale Mischung aus exklusiven Überraschungen, die die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßen. Bereits 53 Partner haben ihre Teilnahme bestätigt, und wir haben noch viele weitere Highlights für euch parat!

Schon in den letzten Tagen haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach. Freut euch auf einen Kalender, der rockt – voller spannender Überraschungen, die jeden Tag zum Erlebnis machen!

Die neuen fünf Partner lauten: