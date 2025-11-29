Defaced: kündigen neues Album an und veröffentlichen ihre erste Single & Video zu „Culling The Herd“

Die Schweizer Death-Metal-Band Defaced kündigt an, ihr lang erwartetes drittes Studioalbum Icon am 30. Januar 2026 über Massacre Records zu veröffentlichen. Das Album wird als Mediabook-CD, limitierte Vinyl-LP und digital erhältlich sein und bietet 41 Minuten präzisen, gnadenlosen und atmosphärischen Extreme Metal.

Um die Ankündigung des kommenden Longplayers zu feiern, veröffentlicht die Band nun die erste Single samt Musikvideo zu Culling The Herd, einen kurzen, brachialen und energiegeladenen Knaller, der die Essenz des neuen Albums perfekt widerspiegelt. Der Track, der während einer intensiven eintägigen Session geschrieben wurde, treibt die Aggressivität von Defaced bis an die Grenzen und verbindet Einflüsse aus dem modernen Extreme-Metal mit ihrer charakteristischen Mischung aus Death Metal, Grindcore-Intensität und Black-Metal-Ästhetik.

Gitarrist Marco Kessi kommentiert: „Culling The Herd wurde geschrieben, um unsere pure Energie zu reflektieren. Wir wollten einen Track, der sofort zuschlägt, ohne Aufbau – nur die Wirkung. Er repräsentiert die gnadenlose Denkweise unserer Ikonen: Schwäche beseitigen, Widerstand ausmerzen und um jeden Preis voranschreiten.“

Culling The Herd repräsentiert die Weltanschauung der zentralen Thematik des Albums: des unterdrückerischen Herrschers im Zentrum der konzeptionellen Erzählung von Icon. Jeder, der den Fortschritt verlangsamt oder es wagt, sich dem Regime zu widersetzen, wird, ohne zu zögern, eliminiert. Mit seinem unerbittlichen Tempo und seiner wilden Darbietung ist der Track dazu bestimmt, ein Live-Favorit und ein sofortiges Statement für diese neue Ära von Defaced zu werden.

Nach Jahren akribischer Songarbeit und zwei kompletten Vorproduktionszyklen ist Icon das bisher ambitionierteste und ausgefeilteste Werk der Band. Defaced verfeinern dabei jedes Details, haben Material umgeschrieben und verworfen, bis jeder Song genau ihrer kreativen Vision entsprach. Produziert, gemischt und gemastert von Simon Egli und Romano Galli im Hardbeat Studio Eggiwil, fängt die Scheibe die rohe Energie der Formation mit ausgefeilter Klarheit und einem neuen Sinn für Zielstrebigkeit ein.

Icon markiert auch den ersten Studioauftritt von Sänger Thomas Gertsch, Gitarrist Matze Schiemann und Bassist Michael Gertsch, die ihrerseits neue Einflüsse einbringen, die die erweiterte Klangpalette des Albums entscheidend mitgeprägt haben. Das Album ist fest im Death Metal verwurzelt, wagt sich aber auch an die Aggressivität des Grindcore, die Atmosphären des Black Metal und besticht durch eine ausgeprägte Leidenschaft für Harmonien. Die DNA der Band ist unverkennbar, man treibt den Sound jedoch weiter voran als je zuvor.

Textlich beschäftigt sich das Album mit Themen wie z.B. Autoritarismus, Massenüberwachung und psychologischer Manipulation aus der Perspektive des Unterdrückers selbst. Die visuelle Interpretation dieses dystopischen Konzepts stammt vom renommierten Künstler Pär Olofsson, dessen Artwork die Themen des Albums perfekt widerspiegelt.

Defaced werden die Veröffentlichung von Icon mit einer Europatournee 2026 unterstützen:

23.06.2026 Novi Sad

24.06.2026 Zagreb

25.06.2026 Ljubljana

26.06.2026 Remptemdorrf

27.06.2026 Vicenza

28.06.2026 Bologna

29.06.2026 Torino

13.09.2026 CZ Zelenice, IL Fest

Defaced sind:

Thomas Gertsch – Gesang

Massimiliano Malvassora – Schlagzeug

Marco Kessi – Gitarren, Backing-Vocals

Matze Schiemann – Gitarren

Michael Gertsch – Bass