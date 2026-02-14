Iron Savior: veröffentlichen neues Video zu A-Ha-Klassiker „Take On Me“ vom kommenden Album

Die Hamburger Power-Metal-Pioniere Iron Savior haben ein Video zu ihrer neuesten Single Take On Me veröffentlicht – eine energiegeladene Metal-Interpretation des Kultsongs von A-Ha. Der Track stammt aus ihrem kommenden Cover-Album Awesome Anthems Of The Galaxy, das am 27. März 2026 über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheint!

Nach bereits veröffentlichten Singles wie der mitreißenden Version von Irene Caras Fame und der kraftvollen Interpretation von Alphavilles Forever Young legen Iron Savior mit Take On Me einen weiteren starken Vorboten ihres kommenden Albums vor.

Frontmann Piet Sielck verrät: „Take On Me ist auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Popsongs aller Zeiten. Am Anfang war es eher ein „Muss“ als ein „Wollen“… aber im Laufe des Transformationsprozesses habe ich angefangen, diese Version immer mehr zu lieben. Heute bin ich mehr als glücklich, diesen Klassiker auf dem Album zu haben, und ich bin stolz auf das Ergebnis!“

