Beyond Border: veröffentlichen vierte Single des kommenden Albums „Aftermath“

Let Me In ist ein emotionaler, atmosphärischer Dark-Electro-Track über innere Konflikte, Angst und den Mut, persönliche Grenzen zu überschreiten. Angetrieben von hochfliegenden Melodien, einem kraftvollen Refrain und einem ständigen Gefühl des Aufstiegs, schafft der Song ein Gleichgewicht zwischen Verletzlichkeit und Entschlossenheit. Filmisch, modern und intensiv, gemacht für Hörer von Dark Synth, alternativer Elektronik und emotionaler Clubmusik.

Let Me In ist ein weiterer Vorbote des kommenden Albums Aftermath, produziert von Szene-Ikone Rob Dust dem finalen Kapitel der Welcome To The Future-Trilogie, das am 27. März 2026 erscheinen wird.

Seit 2019 stehen Beyond Border für modernen Synthpop zwischen Clubtauglichkeit und emotionaler Tiefe. Iggis warme, eindringliche Stimme trifft auf Deitys kristallklare Synth-Linien und massive Beats – ein Mix aus Synthpop, Dark Electro und atmosphärischen Soundscapes.

Mit Live-Keyboarder René Brandt komplettiert, schlägt das Trio musikalisch Brücken zwischen Szene und Pop und bleibt dabei stets intensiv, melodisch und berührend.

Beyond Border – Aftermath live 2026

präsentiert von Sonic Seducer, Musix, SLAM & NoCut

25.04.2026 – Bochum, Rockpalast

30.04.2026 – Hamburg, Hebebühne

01.05.2026 – Göttingen, Exil

02.05.2026 – Köln, Helios37

08.05.2026 – Leipzig, Hellraiser

09.05.2026 – Berlin, Privatclub

15.05.2026 – Frankfurt am Main, Nachtleben

16.05.2026 – München, BS Club