Time For Metal – Event Rückblick Januar 2026

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Heidenfest 2026 am 11.01.2026 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

The Ruins Of Beverast auf Tempelschlaf Tour am 11.01.2026 im Club Volta in Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

Oli’s Birthday Bash mit Mudfinger, Organic Destruction und Black Charger am 14.01.2026 Live @ Infernal Audio in Boden (den Artikel findet ihr HIER!)

Dirkschneider am 15.01.2026 im Kieler Kulturverein Die Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Soulbound am 16.01.2026 im Forum in Bielefeld (den Artikel findet ihr HIER!)

Rhodo am 16.01.2026 im Marx der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

Bon Scott am 16.01.2026 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Ensiferum und Freedom Call auf Winter Storm Over Europe-Tour am 19.01.2026 in der Markthalle Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Lorna Shore am 23.01.2026 in der Jahrhunderthalle Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Thin Lynott am 24.01.2026 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

J.B.O. am 24.01.2026 in der Garage, Saarbrücken (den Artikel findet ihr HIER!)

Faetooth mit Support von Coltaine & Ellereve am 25.01.2026 im Kulturclub Schon Schön in Mainz (den Artikel findet ihr HIER!)

Kontrollverlust und Fliegende Haie am 26.01.2026 im Feierwerk München (den Artikel findet ihr HIER!)

The Baboon Show am 28.01.2026 im Kieler Kulturverein Die Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Birth Control am 29.01.2026 im Lola Kulturzentrum, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Paleface Swiss am 30.01.2026 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

20 For Seven am 31.01.2026 im KDW Neumünster (den Artikel findet ihr HIER!)

D-A-D und The 69 Eyes am 31.01.2026 in der Garage Saarbrücken (den Artikel findet ihr HIER!)

In den nächsten Tagen werden noch folgende Berichte veröffentlicht:

23.01.2026 The Butcher Sisters in der MHP Arena in Ludwigsburg