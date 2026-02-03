Paleface Swiss am 30.01.2026 im Schlachthof Wiesbaden

Event: Paleface Swiss Europe & UK 2026

Künstler: Static Dress, Stick To Your Guns, Paleface Swiss

Ort: Wiesbaden, Schlachthof

Datum: 30.01.2026

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 2.700

Paleface Swiss sind zurzeit in aller Munde – die „kleine Band aus einem kleinen Land“, wie sie sich immer vorstellen, sind gerade auf ihrer ersten Europatour und konnten viele ihrer Fans auch in Deutschland begeistern.

Das Ende der Deutschlandkonzerte findet heute im Wiesbadener Schlachthof statt – ein grandioses Ende für den ersten Monat im neuen Jahr. Aber leider nicht ganz so prickelnd, wie es sich Palefale Swiss und Co. vielleicht vorgestellt haben.

Paleface Swiss

Sänger Marc muss das Publikum förmlich mit verbalen Sprüchen wie „Das ist heute die größte ausverkaufte Show in Deutschland und ihr bewegt euch nicht? Das ist ein sch. Freitagabend, macht mal Party!“ animieren, um die gewollte Energie der Menge zu bekommen, die er sich erhofft. Auch meiner Meinung nach wirkt das Publikum heute sehr verhalten und zeigt nicht das, was man sich bei einem Metalcore-Konzert erhofft. Obwohl die Rahmenbedingungen 1A sind: beste Location, bestes Wetter, super Bands und top Securitys, die bestens auf die Crowdsurfer eingestellt sind und auch mal Wasser verteilen oder Luft zufächern. Nach ein paar Songs hat die Band dann die Fans weitgehendst geknackt und es kommt mehr Bewegung in die Menge und auch die Crowdsurfer versprechen das, was sich Marc und Co. wünschen! Jetzt zeichnet sich auch immer mehr ein Lächeln auf Marcs Gesicht ab und er findet auch mal Lobesworte für die Fans, die Crew und alle, die diese Tour zu einem vollen Erfolg machen.

Paleface Swiss

Musikalisch gibt es einen Kracher nach dem anderen: Hatred, Nail To The Tooth, Withering Flower, Best Before: Death, The Rats, Enough? The Gallow, Let Me Sleep oder Instrument Of War mit Stick To Your Guns, die vor Paleface Swiss spielen. Vor ein paar Jahren war das noch anders – da supporteten Paleface Swiss Stick To Your Guns. Der Anfang einer Freundschaft zwischen den zwei Bands, die beide verdient auf den großen Bühnen der Metal- und Rockwelt stehen. Mein Favorit in der Setlist ist der Akustiksong River Of Sorrows, bei dem Marc auch mal seine sanfte Seite zeigt und auch daran erinnert, wie wichtig „Mental Health“ ist und wie gut man auf sich aufpassen soll. Das kann man nicht oft genug sagen! Mit Love Burns und Please End Me endet nach eineinhalb Stunden ein hochexplosiver, energetischer und herausragender Metalcore-Abend mit den Jungs von Paleface Swiss und ihrem Sänger, der nicht nur schnell mal in die Menge hüpft, sondern am Ende auch noch die Front Row abklatscht.

Stick To Your Guns

Chapeau geht natürlich auch an die Vorbands, allen voran natürlich an Stick To Your Guns, die allein schon das Geld wert sind. 45 Minuten setzen sie alles auf eine Karte und heizen den rund 2700 Besuchern ordentlich ein mit Songs wie Diamond, Such Pain, Invisible Rain, Spineless, Amber oder Against Them All. Sänger Jesse ist einfach ein Routinier und weiß, welche Fäden er bei den Besuchern zu ziehen hat. Stick To Your Guns machen halt einfach immer Spaß.

Neu für mich ist die erste Band, Static Dress, die den Abend pünktlich um 19:30 Uhr eröffnet. Die Rocker aus Leeds, die es seit acht Jahren gibt, legen gleich mit ihren Rocksongs los. Mit ihrem Programm können sie auch ein paar Frühgekommene überzeugen, auch wenn sie zu den beiden anderen Bands eher die ruhigere Fraktion abholen. Sie setzen dafür mehr Wert auf Gitarren und cleane Vocals von Sänger Olli Appleyard und stellen Lieder wie Push Rope, Death To The Overground, Human Props, CPD oder Connor vor. Kurz, knapp und prägnant. Danke für den Einstieg in einen tollen Abend – schon jetzt eines der besten Konzerte des Jahres.