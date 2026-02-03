Extra Band: veröffentlichen ihre neue Single „Love Story“

Extra Band haben mit Love Story eine dynamische und energiegeladene Rocksingle veröffentlicht, die sich mit den Themen Sehnsucht, Leidenschaft und moderner Romantik auseinandersetzt. Der Song bietet eine erfrischende und kraftvolle Interpretation von Liebe und Beziehungen und verbindet eingängige Melodien mit treibenden Rhythmen und kraftvoller Rockenergie.

Angetrieben von kraftvollen Gitarrenriffs, energiegeladenem Schlagzeug und ausdrucksstarkem Gesang fängt Love Story intensive Emotionen und eine starke Sehnsucht nach Verbundenheit ein. Der Song besticht durch sein energiegeladenes Arrangement und seine selbstbewusste Ausstrahlung und feiert die Liebe als freien und furchtlosen Ausdruck von Sehnsucht.

Die Single Love Story ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Textlich zelebriert die Single Sinnlichkeit und emotionale Intensität und hebt körperliche Anziehung und intime Verbundenheit hervor. Zeilen wie “Your lips tempt me, they’re so sweet” und “Using tongue to pet you gently” unterstreichen den erotischen Unterton des Songs, ohne dabei die zugängliche und fesselnde Erzählung zu vernachlässigen.

Musikalisch verbindet Love Story traditionelle Rockelemente mit moderner Produktion und erzeugt so einen Sound, der zeitlos und gleichzeitig zeitgemäß wirkt. Der energiegeladene und eingängige Refrain macht den Song besonders geeignet für Live-Auftritte, Festivals und Rock-Playlists.

Extra Band sind bekannt für ihre charismatischen Bühnenauftritte und ihren kraftvollen Sound und lässt sich weiterhin von verschiedenen Rock-Subgenres inspirieren. So entsteht Musik, die gleichermaßen emotional und mitreißend ist. Love Story unterstreicht die Identität der Band und beweist ihr Talent, rohe Leidenschaft mit eingängigen Melodien zu verbinden.

https://www.facebook.com/ExtraBand.CZ/

https://www.instagram.com/extraband_official