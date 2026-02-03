Bastion Rose: marschieren mit „Bones“ voran, der zweiten Single aus dem kommenden Album „Blue Rising“

Nach dem Erfolg ihrer letzten Single Dust hat die Hardrock-Band Bastion Rose mit Bones ihre nächste Single veröffentlicht. Die neue Single ist die zweite Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Blue Rising.

Bones ist eine Heavy-Metal-Hymne, die sich durch rhythmische, marschartige Intensität und massive, treibende Riffs auszeichnet. Der Song thematisiert Willenskraft und die Belastungen des Durchhaltevermögens und besticht durch eine cineastische Präzision und Härte, die schnell zum Markenzeichen der Band geworden ist.

Bones ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar – jetzt streamen: https://linktr.ee/bastionrose

“There are songs that I have written over the years that have taken control of me. Possessed me. I couldn’t put them down until they were finished. I couldn’t get them out of my mind for more than a minute or two until the full song materialized”, sagt Frontmann Austin Frink. “It’s about the grind—something in your bones—tells you that you need to survive. It’s a song to help you keep pushing forward through the rain, even when it feels like there is nothing left to give.”

Die Veröffentlichung von Bones erfolgt inmitten des anhaltenden Erfolgs von Bastion Rose in der digitalen Rockszene. Bastion Rose nutzen die Gunst der Stunde. Bones markiert einen härteren, aggressiveren Wendepunkt in der Blue–Rising-Ära und demonstriert die Fähigkeit der Band, technische Präzision mit der rohen Energie einer Live-Performance zu verbinden. Aufbauend auf ihrem Debütalbum Traces Of Gold – produziert vom dreifachen Grammy-Gewinner David Bottrill (Tool, Godsmack, Rush, Muse).

Bastion Rose ist ein cineastisches Hard-Rock-Projekt aus Bloomington, Indiana. Bekannt für ihre raffinierte Verschmelzung von monumentalen 70er-Jahre-Grooves und der Intensität des Alternative Metal der 2000er, hat sich die Band internationale Anerkennung für ihre hochkarätige Produktion und ihr erzählerisches Songwriting erworben. Nach ihrem Debütalbum Traces Of Gold präsentiert die Band nun mit dem Album Blue Rising das nächste Kapitel ihrer musikalischen Entwicklung.

Mit der Unterstützung einer schnell wachsenden Fangemeinde etablieren sich Bastion Rose als eine der wichtigsten Stimmen der neuen Ära der Heavy-Musik.

Bastion Rose online:

facebook.com/bastionrosemusic

instagram/bastionrosemusic