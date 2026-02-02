J.B.O. am 24.01.2026 in der Garage, Saarbrücken

Eventname: Tour Of The Rising Fun 2025/2026

Headliner: J.B.O.

Vorbands: Grailknights

Ort: Bleichstraße 11-15, 66111 Saarbrücken

Datum: 24.01.2026

Kosten: 43 Euro Vorverkauf

Genre: Fun Metal

Besucher: ~1100

Veranstalter: Saarevent GmbH

Setlisten:

Grailknights

J.B.O. Intro Muscle Bound For Glory Cthulhu Yes Sire! Laser Raptor 3D Powerlift Superhero Medley Grailrobic Grail Gym We Are The Champions (Queen-Cover) Pumping Iron Power Vito Wir Machen Krach Arschloch Und Spaß Dabei Ich Will Spaß Im Verkehr Medley verschiedener J.B.O. Songs Bussi Met Bolle Gänseblümchen Metal Was My First Love KA-Fump! Stinkefinger Mach Noch Eins Auf! United States Of Blöedsinn Geh Mer Halt Zu Slayer Ein Guter Tag Zum Sterben 4 Finger Verteidiger Des Blödsinns Wacken All Over The World Zugabe Glaubensbekenntnis Ich Sag J.B.O. Alles Nur Geklaut Ein Fest

Am Freitag Lorna Shore auf der I Feel The Everblack Festering Within Me Tour (den Bericht gibt es hier), heute dann J.B.O. – was ein Kontrastprogramm!

Doch bevor die Herren aus Franken die Bühne entern, gibt es erst mal Superhelden-Power im Vorprogramm, denn J.B.O. haben die Grailknights mitgebracht. Diese sind leider in reduzierter Heldenstärke vor Ort, denn Sovereign Storm, aka der lilane Grailknight, ist leider aus familiären Gründen verhindert, was der Stimmung aber keinen Abbruch tut. Los geht es direkt mit Muscle Bound For Glory und die Superhelden flexen auch direkt die Muskeln. Das kommt beim Publikum sehr gut an und die Garage ist auch sehr gut gefüllt. Apropos Publikum – ich habe selten so ein gemischtes Publikum gesehen. Von grob geschätzten 6 bis 60+ Jahren ist alles vorhanden, und entsprechend ist auch die Stimmung wirklich grandios gut. Auch auf die korrekten Umgangsformen legen die Grailknights bei Yes Sire! wert und ein bisschen körperliche Ertüchtigung darf natürlich auch nicht fehlen – Powerlift und Grailrobic sei Dank! Und auch dem Erzfeind Dr. Skull wird mit einem packenden Laserschwertkampf Einhalt geboten. Die Grailknights sind definitiv ein gut gewählter Opener für den Hauptgast des Abends und heizen der Garage ordentlich ein.

Selbiger entert nach einer kurzen Umbaupause auch die Bühne und macht direkt klar, dass es heute laut wird. J.B.O. steigen direkt mit Vito Wir Machen Krach ein und feuern mit den ersten Tönen auch direkt pinkes Konfetti ins Publikum. Damit ist Saarbrücken auch am Start und singt mit voller Inbrunst mit. Und auch die nächsten Songs – Arschloch Und Spaß Dabei und Ich Will Spaß – heizen ordentlich ein. Was ich besonders spannend finde, ist, dass die Jungs aus Franken auch nach über 35 Jahren Bandgeschichte immer noch mit vollem Elan ans Werk gehen und auch die Fans komplett mitgehen. Das Medley verschiedener alter Songs weckt dann noch mehr Erinnerungen an die Zeiten, in denen J.B.O. regelmäßig im Auto oder auf Partys liefen. Irgendwie hat sich das aber zumindest bei mir persönlich mit der Zeit etwas abgenutzt. Umso mehr freut es mich aber, dass die Fans – ob alt oder neu – der Band die Treue halten und zu den Konzerten kommen. Bei mir stellt sich aber leider irgendwie bei Bolle etwas die Ernüchterung ein. Ich kann den Text komplett mitsingen, aber es zündet einfach nicht mehr so wie früher. Aber damit bin ich zum Glück scheinbar relativ allein, denn das zahlende Publikum „… hat sich dennoch ganz köstlich amüsiert!“.

Fazit des heutigen Abends: Grailknights sind definitiv ein perfekter Opener für J.B.O., die auch nach über 35 Jahren immer noch die Hallen füllen und jung und alt mit spaßigen Songs unterhalten!