Shelter Festival 2025 vom 17.07. bis 19.07.2025 in Eggebek

Event: Shelter Festival 2025

Bands: Die Andersons, The Zac Schulze Gang, 80s90sBand, Bon Scott, Century’s Crime, Mesh, Illegal 2001, J.B.O., Extrabreit, Motörizer, Paso Doble

Ort: Ehemaliger Fliegerhorst, Eggebek, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 17. bis 19.07.2025

Kosten:

Kombipreis: 99 Euro

Tagesticket Donnerstag: 35 Euro

Tagesticket Freitag/Samstag: 69 Euro

Campingticket 45 Euro pro Person (Ausverkauft)

VIP-Paket zusätzlich zur Eintrittskarte 199 Euro.

Zuschauer: etwa 2000

Genre: Country-Rock, Neue Deutsche Welle, Pop-Rock, Deutschrock, Heavy Metal

Veranstalter: Malte Jochimsen

Links: https://shelter-festival.de/

Setlisten:

J.B.O.

Extrabreit

Motorizer

Illegal 2001 Kuschelmetall Schlaf Kindlein, Schlaf / Bolle / Schlaf Kindlein, Schlaf Gehen Mit Einer Erektion (The Bangles) Eistees Mainzelgraf Ejaculatio Praecox Mei Alde Ist Im Playboy Drin (The J. Geils Band) Wirbelwind Diggin‘ The Nose (Hier Bohrt Der Boss Noch Selbst) Mir Sta’dd’n Etz Die Feier Symphonie Der Übertragung (Megadeth) Schlumpfozid Im Stadtgebiet Telefonkonzert Bambi Rachel! Könige Bussi Ein Guter Tag Zum Sterben JBO (Manowar) Verteidiger Des Blödsinns

Zugabe: Wacken Ist Nur Einmal Im Jahr Alles Nur Geklaut (Die Prinzen) Ein Fest (Village People) Extrabreit Her Mit Den Abenteuern Geisterbahn Fahrn Glück Und Geld Kleptomanie Polizisten 110 Ruhm Der Letzte Schliff Gib Mir Mehr Davon Vorwärts Durch Die Zeit Für Mich Soll’s Rote Rosen Regnen Mary Jane Joachim Muss Härter Werden Lottokönig 3D Hart Wie Marmelade Flieger, Grüß Mir Die Sonne Hurra, Hurra, Die Schule Brennt

Zugabe: Annemarie We Are Motörhead No Class Stay Clean Shoot You In The Back Iron Fist Metropolis Killed By Death Over The Top I Know How To Die Heroes

Zugabe: Bomber Ace Of Spades Overkill Skandal Märchenprinz A7 So Beschissen Mädchen Sind doof Sei Mein Freund Besoffen Von Dir Wieder Allein Kinder Irgendwo Alles Klar Zweitbuch Wiedergefunden Einmal Um Die Erde Geburtstagslied Robert Die Richtige Nacht Nie Wieder Alkohol Halt Dich Fest Reprise: Nie wieder Alkohol

Zugabe: Klaus Und Marie Dosenbier Metzgerin Insellied

Das Veranstalterteam um Malte Jochimsen lädt auf den ehemaligen Fliegerhorst des MFG 2 in Eggebek ein. Zum dritten „Best-Ager-Klassentreffen“ Shelter Festival am 17. bis 19. Juli 2025 werden wieder etliche Highlights erwartet. „Zauberwürfel, Knibbelbilder, Dauerwelle, Burlingtonsocken, Schulterpolster oder aber Stirnbänder, dies sind nur wenige Dinge, mit denen man sofort die 80er und 90er-Jahre verbindet„, so der Veranstalter. Unter diesem Motto fand das Festival in den vergangenen Jahren statt und erzielte sofort einen großen Erfolg. So entstand auch umgehend der Name: das Motto des Klassentreffens.

Mitten im Nichts am ehemaligen Rollfeld wurde ein Areal erschaffen, das größer als Stadtteile der Gemeinde Eggebek ist. Drei Tage lang feiert hier die damalige Generation die Wiederauferstehung der 80er und 90er mitsamt ihren Bands und der Musik.

Donnerstag, 17.07.2025

Die Karawane rollt an. Der Campingbereich ist mit etwa 750 Stellplätzen ausverkauft und verläuft längs der Rollbahn. Die Kennzeichen der anrollenden Caravans bestimmen allerdings Fahrzeuge der umliegenden Kreise SL, FL, NF, RD sowie ein wenig KI, SE und OH. Dabei steht heute noch gar kein Bühnenprogramm an. Zum ersten Mal gibt es einen dritten Festivaltag und der ehemalige Tornado-Shelter auf dem abgesperrten Festivalgelände ist zur Warm-Up-Party mit Die Andersons & DJ Frank Raven gut gefüllt.

Die Andersons aus dem nahen Flensburg nutzen die kleine Bühne für ihr Akustikprogramm. Sie nennen ihr Programm „Acoustic Comedy Rock“. Zwei Akustikgitarren und ein Cajon langen für die größten Rockhits der letzten Jahrzehnte. Ob New Model Armys 51st State, All Right Now von Free oder Start Me Up von den Rolling Stones. Hier bekommen alle Hits ein neues Südstaaten-Akustik-Gewand. Bei der Wonderwall von Oasis, Sweet Home Alabama von Lynyrd Skynyrd, Zu Spät von Die Ärzte oder Zombie von The Cranberries können die Stilrichtungen nicht verschiedener sein. Der Mitsingfaktor ist jedenfalls immer gegeben.

Freitag, 18.07.2025

Bei der Anreise sehen wir schon eine dunkle Gewitterfront. Wir sind eh schon zu spät und verpassen den Film am Mittag Top Gun II Maverick sowie die The Zac Schulze Gang. Als wir einparken, beginnt gerade die AC/DC Coverband Bon Scott ihren Auftritt, der aber aufgrund des herannahenden Unwetters abgebrochen wird. Wir werden gar nicht hineingelassen, denn es läuft eine Evakuierung des Geländes. Unsere Freunde stehen irgendwo sicher in einem Shelter und wir treten vorsichtshalber die Heimreise an. Da niemand abschätzen kann, wie lange die Gewitterfront den Starkregen abgibt, wollen wir das Personal auch nicht behindern und verlassen den Bereich. Später, so wird uns berichtet, wird die Fläche vor dem Shelter abgepumpt, um wieder eine wasserfreie Ebene zu bekommen. Die Bühne wird dann gegen 19 Uhr wieder freigegeben und die 80s90s Band, Century Crime sowie Mesh können wie geplant auftreten. Auch DJ Mannis Rocknacht findet dann wie geplant im Shelter statt. Dank der umsichtigen Handlung des Veranstalters konnte ein Schaden an Mensch und Material verhindert werden.

Samstag, 19.07.2025

Nun aber. Doors Open 12 Uhr. Das Liveprogramm startet die 80s90s Live Band, die gestern ein Rockprogramm abgespult hat. Heute steht ein Pop-Programm auf dem Plan. Die Band ist eine sechsköpfige Coverband, die sowohl mit Sänger als auch Sängerin aufwartet. Die beiden lösen sich ständig ab und „werfen sich die Bälle gegenseitig zu“. Es sind noch nicht viele Besucher vor der Bühne, aber es werden stetig mehr. Die Band beginnt den Auftritt mit Nenas Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Wir schlendern über das Gelände und begutachten das Angebot. 4 € Bier, 4 € Pommes, 8 € Champignonpfanne. Viele Preise sind zum Vorjahr erhöht. Die Temperatur klettert unaufhaltsam auf 26 Grad im Schatten. Es gibt allerdings kaum welchen. Dafür hat ein Sponsor einen Schrottcontainer zu einem Pool umgebaut und aufgestellt. Dieser wird tatsächlich sehr gut angenommen.

Als Zweites stehen Paso Doble auf der Bühne. Außer, dass das Duo genauso wie wir älter geworden ist, hat sich bei den beiden im Programm nichts verändert. Einen Wackelkontakt in einem Mikrofonkabel überspielen die beiden routiniert. Außer Gesang und Keyboard kommt alles andere „vom Band“. Ich habe das Duo irgendwann 1984/1985 einmal in einer Diskothek sehen können. Ihre damaligen Neue-Deutsche-Welle-Hits Computerliebe, Fantasie und Herz An Herz spielen sie heute natürlich auch. Dazu kommen dann einige Cover auch aus der Zeit wie von Nena und weitere eigene Songs aus der „Danach“-Zeit. Es war zwar eine Zeit lang sehr ruhig um die beiden, aber sie waren nie komplett weg.

Bevor es zum rockigen Teil des Liveprogramms kommt, darf Moderator Maschine Nitrox mit den Besuchern ein Biertasting durchführen. Die Dithmarscher Brauerei aus Marne stellt ein paar Kisten Pils und Dunkel zur Verfügung. Dazwischen geht es aber um ihr Dithmarscher Jubiläumsbier 1775, ein Helles Lagerbier zum Brauereijubiläum. Die Aktion kommt gut an. Um den Steg an der Bühne gesellt sich schnell eine Traube an Gästen, die das Freibier gerne verkosteten. Maschines Gast Jan, der durch das Tasting führt, sabbelt op Platt. „Ob platt, wo kümmt dat Beer her!“.

Die nächste Band macht Stimmung ohne Ende und ist schon seit über dreißig Jahren auf der Bühne. „Konzert Nummer vierhundert irgendwas“, wird von Moderator Maschine angesagt. Illegal 2001 kommen mit „Herzlich Willkommen“ Schildern und ihren bekannten Panzerknacker-T Shirts auf die Bühne und brauchen etwas, um sich zu sortieren. Sie nehmen sich selbst nicht ernst und stehen auch so für Party. Sie stehen mit ihren Hits für die Achtziger wie kaum ein anderer und darum kennt hier nahezu jeder deren Texte. Skandal, A7, Dosenbier oder natürlich ihr Überhit Nie Wieder Alkohol werden lautstark aus hunderten Kehlen abgefeiert. Dies forciert Sänger Thomas Lötsch auch noch, indem er von der Bühne steigt und den Fans in den vorderen Reihen das Mikro zum Singen hinhält. Da die Band auch aus der Region (um Eckernförde) kommt, sind entsprechend viele Freunde und Hardcorefans vertreten. Zwei Stunden Programm mit allen Hits sind dann Pflicht.

Promoter-Time. Maschine stellt die Veranstalter Malte Jochimsen mit den ganzen Leuten vor, die dieses Event erst möglich gemacht haben. Darunter auch Familie Carstensen, auf deren Grund das Festival stattfindet. Ohne die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Gemeinde sowie der Freiwilligen Feuerwehr wäre ein solches Festival nicht durchführbar. Es gibt Präsente für die wichtigsten Personen. Interessant zu hören, dass der Aufbau nahezu drei Wochen braucht. Es folgt eine Verlosung der Hauptpreise von der festivaleigenen Tombola. Proviantkörbe, Tickets und viele weitere Preise werden neuen Eignern übergeben.

Um dem Anspruch einer Motörhead-Tributeband gerecht zu werden, muss eine Band schon etwas bieten. Motörizer aus Kiel zelebrieren dies schon seit 2012. Schwerpunkt eines jeden Auftritts ist das legendäre Album No Sleep ’Til Hammersmith aus dem Jahr 1981 des legendären Trios um Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister. Natürlich dürfen auch neuere Klassiker nicht fehlen. So ist es auch heute. Nahezu authentisch starten die Kieler mit einem hervorragend ausgesteuerten Sound. Allein die Zugaben sind das Kommen schon wert. Bomber, Ace Of Spades und Overkill lassen in Erinnerungen schwelgen.

Es gibt nicht viele Bands, die ich in den letzten Jahren öfter besucht habe, als die nun folgenden Extrabreit. In den vorderen Reihen natürlich die „Hardcorefans“, die man irgendwie nahezu immer antrifft. Auch wenn die letzte Scheibe Auf Ex! der Breiten, wie sie liebevoll genannt werden, auch schon wieder fast fünf Jahre her ist, ziehen Konzerte die Fans magisch an. Ihre Weihnachtsblitztournee ist Jahr für Jahr ausverkauft. In drei Jahren feiert die Band einen runden fünfzigjährigen Geburtstag. Ihre Songs haben Kultcharakter. Wer kennt die Deutschrock Klassiker Flieger, Rote Rosen, Polizisten oder Kleptomanie nicht. Alle diese Klassiker sind natürlich auch Bestandteil eines jeden Konzerts. Kai Havaii geht immer wieder auf den Laufsteg vor der Bühne und animiert die 2.000 vor der Bühne. Das ist eigentlich gar nicht notwendig, denn die Gäste sind vom ersten Ton an begeistert und gehen mit. Hurra, Hurra, Die Schule Brennt heute mal als letzter Song, ohne Zugabe werden die Herren allerdings auch heute nicht von der Bühne gelassen. Wegen einer Verzögerung beim Umbau ist leider nur noch Zeit für Annemarie. Für Junge bleibt leider keine Zeit mehr.

Mit dem heutigen Headliner J.B.O. kann ich bis auf wenige Songs als Ausnahme nicht viel anfangen. Ihren Erfolg kann ich mir nur als Partyband erklären. Ich ernte mit meiner Meinung immer wieder nur Kopfschütteln. Heute wirken die Jungs etwas müde, stellen sich auf der Bühne vor das für sie vorbereitete Licht, agieren am Anfang nahezu im Dunkeln. Sie beginnen mit einem brachialen Intro. Brutaler Sound prägt die ersten Stücke. Natürlich nehmen sich die Erlanger mit ihrer Show selbst nicht ganz ernst. Mit viel Spaß agieren sie auf der Bühne. Schwerpunkt der Show ist das gerade wiederveröffentlichte Album Explizite Lyrik von 1995. Hierauf sind Klassiker wie Ein Guter Tag Zum Sterben, Kuschel Metal oder J.B.O. Die Menge hat jedenfalls ihren Spaß und feiert, was das Zeug hält. Um meinen einzigen Favoriten der Band zu hören, muss ich bis zur ersten Zugabe warten. Wacken Ist Nur Einmal Im Jahr und die Anreise beginnt in genau einer Woche.

Festivalfazit

Was soll man zu einem nahezu perfektem Partyfestival sagen? Klar sind die Wege vom Campground weit, aber selbst dort wurde zum Beispiel an eine Frühstücksstation gedacht. Es gibt kein Gedränge, es gibt nichts außer Spaß. Alles ist nahezu perfekt organisiert und auf dem Gelände sind genug Rahmenprogramm und Sitzplätze vorhanden, sodass man nicht zum Camping zurückmuss. Für das Wetter kann niemand. Durch umsichtiges Verhalten wurden Schäden vermieden.

Der Termin für die vierte Auflage steht bereits fest. Am 16. Juli 2026 startet die Neuauflage mit einer Italo-Pop-Warm-Up-Party. Die Headliner für die Festivaltage 17. und 18. Juli wurden noch nicht alle bekannt gegeben. Mit dabei sind auf jeden Fall Ray Wilson (letzter Genesis-Sänger), LOS (Rammstein Cover) sowie Opium Für‘s Volk, eine Toten Hosen Tributeband. Die ersten Tickets gingen schon auf dem Festivalgelände zu einem Vorzugspreis weg, der freie Vorverkauf ist bereits direkt nach Beendigung des Festivals gestartet.

See you in Eggebek next Year! Over and Out.