Purpendicular & Ian Paice: veröffentlichen „Blood Red Moon“, die erste Single vom kommenden Studioalbum

Blood Red Moon wurde durch einen surrealen Moment inspiriert, als Waldbrände in Portugal den Nachthimmel mit Asche bedeckten und den Mond in ein tiefes Purpurrot tauchten. Der Track kanalisiert dieses eindringliche Bild in eine treibende Rockhymne voller Emotion und atmosphärischer Spannung. Eine klangliche Reise durch Verwüstung und Reflexion.

Das offizielle Video zum Song kann hier angeschaut werden.

Im heißen Sommer 2024 beschloss die Band, ihr viertes Album in einem abgelegenen Dorf hoch in den Bergen in der Nähe von Porto in Portugal zu schreiben. Das Konzept wurde in der ersten Nacht vereinbart, aber dieses Konzept nahm eine Wendung, als verheerenden Brände genau an diesem Abend stattfanden und das Leben der Band in große Gefahr brachten. Die Band wurde aus ihrer Villa in den Bergen gerettet, zu einer sichereren, alternativen Unterkunft, wo sie die Nacht damit verbrachten, zuzusehen wie die Brände auf der Veranda wüteten. So entstanden dort Titel und weitere Ideen, um das bereits konzeptionelle Thema Banned zu ergänzen, welches die heutige sensible Kultur zusammenfasst, in der das kleinste falsche Wort dazu führen kann, dass man gecancelt wird. Dabei entsteht durch das Wortspiel Banned mit den letzten beiden durchgestrichenen Buchstaben vor dem letzten D das Wort Band.

Mit all diesen Dingen im Hinterkopf und in Absprache der gesamten Band wurde dann beschlossen, auch ein autobiografisches Thema hinzuzufügen und die Geschichte der Ereignisse zu erzählen, wie sie sich in jener Nacht abspielten, in der viele Menschen ihr Leben und ihr Zuhause verloren. Die endgültigen Aufnahmen des Albums wurden in Italien, Polen und Großbritannien abgeschlossen. Produziert wurde das Album von Alessandro Debiaggi und Robby Thomas Walsh. Es ist ein frischer, moderner Blick zurück auf die 70er Jahre!

Spielt dieses Album sehr laut!

Die Trackliste zu Banned findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Purpendicular & Ian Paice – The Banned European Tour 2025

17.09. Aarhus(DK) – Train

18.09. Horsholm(DK) – Trommen

19.09. Kolding(DK) – Forum

20.09. Borreby(DK) -Gods

21.09. Greve(DK) – Portalen

23.09. Hamburg(D) – Markthalle

24.09 Drachten(NL) – Iduna

26.09. Zoetermeer(NL) – Boerderij

27.09. Amsterdam(NL) – Q-Factory

29.09. Prague(CZ) – Doupe

01.10. Prague (CZ) – Lucerna Show

02.10. Liberec (CZ) – Dum Kultury

03.10. Pardubice (CZ) – Ideon Kultury Dum

04.10. Plzen(CZ) – Depo 205

06.10. Prague (CZ) – Lucerna

07.10. Brno(CZ) – Sono Music Club

08.10. Ostrava(CZ) – Barrak

09.10. Bratislava(CZ) – Majestic

19.10. Bernau (D) – Stadthalle

20.10. Aschaffenburg(D) – Colos Saal

21.10. Bensheim (D) – Rex

24.10. Regensburg (D) – Airport Halle

26.10. Nürnberg (D) – Hirsch

27.10. Koblenz (D) – Hahn

28.10. Ingolstadt (D) – Eventhalle Westpark

29.10. Bonn (D) – Harmonie

Purpendicular & Ian Paice Besetzung:

Robby Thomas Walsh – Gesang

Ian Paice – Schlagzeug

Murray Gould – Gitarren

Alessandro Debiaggi – Keyboards

Mauricio Torchio – Bass

