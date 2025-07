Heavysaurus am 23.07.2025 Kulturinsel Wohrmühle in Erlangen

Event: Heavysaurus – Pommesgabel Reload Tour

Künstler: Heavysaurus

Ort: Erlangen, Kulturinsel Wohrmühle

Datum: 23.07.2025

Genre: Heavy Metal

Besucher: ca. 600

Die Erlanger Kulturinsel Wöhrmühle ist in diesem Sommer Schauplatz für Konzerte verschiedenster Art. Auch ein paar Dinos und ein Drache verirren sich dorthin. Natürlich ist von Heavysaurus die Rede, die wohl berühmteste Kindermetal Band in Deutschland. 600 große und kleine Heavysaurus Fans haben sich heute auf den Weg nach Erlangen gemacht um Hits wie Roarrr, Kaugummi Ist Mega oder Dinometalheads live zu erleben.

Allein schon das Open-Air-Gelände ist zum Verlieben. Gezimmerte Sitzecken laden zum Verweilen ein, Stände bieten kleine Snacks, Süßes und Getränke an und als Sponsor ist die Firma Maus Bau am Start, die die Wartezeit mit Spielangeboten, ihrem Maskottchen, Sonnenbrillen, Luftblasen und Sonnencreme überbrückt.

Auch das Wetter zeigt sich von seiner schönsten Seite, also der perfekte Konzerttag für die kleinen Metalfans und ihre Eltern. Vor der Show ertönen von der Bühne Ozzy-Songs herüber – eine Hommage an den verstorbenen Prince of Darkness, Ozzy Osbourne.

Pünktlich um 17:30 Uhr geht die Show los. Das Stichwort für die Kleinen, um vor der Bühne auszuflippen, begeistert bei den Ansagen von Mr. Heavysaurus loszukreischen oder ausgelassen zu Songs wie Pommesgabel, Was Willst Du Mal Werden, Flugsaurier oder He–Sa–Mu–Ko–Mi–Ri–Pom (Die Anfangsbuchstaben von den Heavysaurus Mitgliedern und natürlich das Pom für Pommesgabel) tanzen. Die Dinoexperten unter den Kindern müssen raten, wer der erste Flugsaurier war (Onkel Otto, natürlich, der von seiner ersten Band rausflog) dürfen bei den witzigen Gesprächen von Mr. Heavysaurus und Muffi Puffi lachen, von Mr. Heavysaurus Urlaub nach Arendelle erfahren und gerade noch Milli Pillis Urlaubspläne durchkreuzen, bevor sie die Bühne verlässt.

Dafür darf dann die einzige Dino-Dame unter den männlichen Sauriern auf die Bühne und ihren Song Dino Disko präsentieren. Zum Abschluss des Liedes fliegen Luftschlangen in die Menge und auf die Bühne fliegen Dutzende Seifenblasen von den Kindern.

Statt Wall Of Death und Moshpit lädt die Band bei Spring Rein In Uns’ren Powerkreis zum Hüpfen in den Powerkreis und beim Medley werden Lieder wie Retter Der Welt, Dinos Woll’n Euch Tanzen Seh’n oder Rarrr angesungen. Die Großen Metalfans freuen sich natürlich immer, wenn Heavysaurus ihre Instrumente vorstellen und dabei „Erwachsenen“ Metal spielen. Großen Beifall gibt es, als natürlich ein Song von Ozzy, Paranoid, ertönt. Seit seinem Tod huldigen ihm alle Künstler auf der Welt ihren Respekt und dabei dürfen natürlich auch Heavysaurus nicht fehlen.

Die Zeit vergeht wie im Flug, und bevor die Show um 19 Uhr endet, gibt es noch zwei Zugaben: Kaugummi Ist Mega und Dino Metalheads, in dem Mr. Heavysaurus und seine Freunde erklären, dass alle Metalheads zusammenstehen, egal welches Aussehen, Herkommens, Alters oder Geschlechts. Eine Botschaft, die heutzutage wichtiger denn je ist, und der wir uns gerne anschließen. Denn nicht nur Kaugummi Ist Mega – auch Heavysaurus sind mega!