White Reaper: veröffentlichen neue Single/ Video „Blink“

White Reaper schlagen zurück: Ihr neues Album Only Slightly Empty erscheint am 26. September über ihr neues Label Blue Grape Music – und mit der neuen Single Blink zeigt Kentuckys lautester Export einmal mehr, wie catchy moderner Rock klingen kann. Seht euch das Video hier an:

Nach einigen turbulenten Jahren – mit Labelwechseln, kreativen Umbrüchen, Besetzungsänderungen und Beinahe-Burnout – melden sich White Reaper eindrucksvoll zurück. Only Slightly Empty klingt wie ein Befreiungsschlag: ihr bislang direktestes, lautestes und zugleich eingängigstes Album. Die Band mischt ihren bewährten Powerpop-Charme mit einer ordentlichen Dosis Grunge und düsterem 90s-Alternative – und macht daraus eine halbe Stunde hochkonzentrierten Rock’n’Roll, die eindrucksvoll verdeutlicht, warum White Reaper eine der vielversprechendsten Rockbands unserer Zeit sind. Blink zeigt sich als strahlender Gegenpol zur melancholischeren ersten Single Honestly – mit einem überdrehten Refrain, der easy zwischen Fountains of Wayne und Superdrag auf einem frühen 2000er-Mixtape laufen könnte.

Die Trackliste zu Only Slightly Empty findet ihr im Time For Metal Releae-Kalender:

Selbst produziert von Sänger/Gitarrist Tony Esposito, Keyboarder Ryan Hater und Gitarrist Hunter Thompson und aufgenommen mit Tontechniker Joey Oaxaca (Hunny, Mamalarky, Rocket), greift Only Slightly Empty die Unmittelbarkeit früherer Songs auf und wendet sie auf ein ambitioniertes Songwriting an.

„Es fühlt sich wirklich wie ein Neuanfang an“, sagt Frontmann Tony Esposito. „Ich bin wieder richtig aufgeregt – fast so wie damals, als wir unsere allerersten Songs rausgehauen haben. Alles ist anders, aber dieses Kribbeln ist wieder da.“

White Reaper sind zurück – und sie klingen frischer und hungriger denn je.

Only Slightly Empty kann ab sofort in mehreren exklusiven Vinyl Varianten vorbestellt werden. White Reaper haben außerdem eine Herbsttour in den USA angekündigt, als Support sind Lip Critic, Worlds Worst und Dazy mit dabei. Alle Infos und Tickets gibt es hier.

