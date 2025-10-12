Heavy//Hitter: veröffentlichen EP „Coming To Terms“

Die Deathcore-Band Heavy//Hitter aus Orlando – bestehend aus Austin Hayes (Gesang), Dane Loeprich (Gitarre), Chris Perez (Bass) und Josh Archeval (Schlagzeug) – hat heute ihre neue EP Coming To Terms über Blue Grape Music veröffentlicht. HIER! kann man sie anhören!

Zudem hat die Band ihre neue Single …From Bloodlust (feat. Yasmine Liverneaux von Face Yourself) vorgestellt.

Der Track brodelt mit einem derart massiven Bassgewitter, dass die Wände zu erzittern scheinen. Sänger Austin Hayes’ bissige Performance reibt sich an der wuchtigen Percussion, während thrashige Gitarrenriffs in der Bridge das Tempo anziehen. Yasmine Liverneaux liefert dazu einen eisigen Kontrast.

„Wenn du im Leben wächst, kappst du alte Teile von dir, die du früher für wichtig gehalten hast“, erklärt Sänger Hayes. „Das Leben verändert sich, und dieser Teil von dir ist tot – also ist es Zeit, nach vorn zu schauen. Manche kommen damit nicht klar; es macht sie verrückt. Musikalisch ist der Song klassischer, bounciger O.G.-Deathcore. Yasmine ist außerdem großartig – ich liebe ihre Band, und sie hat absolut abgeliefert.“

Die EP erscheint nicht nur digital, sondern ist auch als Vinyl vorbestellbar. Die A-Seite enthält die Coming To Terms EP, die B-Seite die bereits veröffentlichte Moments Of Misery EP.

Tracklist – Coming To Terms EP:

Eat Your Words Nurtured By Anger Coming To Terms (feat. Zayna Youssef of Sweet Pill) …From Bloodlust (feat. Yasmine Liverneaux of Face Yourself) Extinguish Them All

Heavy//Hitter gehen im Herbst auf US-Tour – alle Infos gibt es hier: https://bluegrapemusic.com/artists/heavy-hitter