Sirenia: neue Single „Nightside Den“ kündigt kommendes Album „Amanita Messis“ an

Nightside Den ist der Titel von Sirenias brandneuem Song, der ersten Single aus dem kommenden Album Amanita Messis. Dies ist die erste Veröffentlichung der Band seit dem vorherigen Album 1977, das vor fast zweieinhalb Jahren erschien.

Anknüpfend an den Weg, den das letzte Album eingeschlagen hat, liefert die Band weiterhin melodischen und eingängigen Metal mit symphonischem Touch. Getreu dem charakteristischen Stil von Sirenia sind die Songs perfekt ausbalanciert zwischen klassischer Vergangenheit und moderner Zukunftsnote.

Nightside Den ist ein eingängiger und melodischer Song – eine großartige erste Single, um den Fans zu zeigen, dass die Band mit brandneuem, originellem Material zurück im Spiel ist.

Amanita Messis wird eine epische Reise durch den bekannten Musikstil der Band sein, die im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Zahlreiche besondere Jubiläumstouren und Shows sind bereits in Planung.

2026 wird ein spannendes und ereignisreiches Jahr für Sirenia – die perfekte Gelegenheit, die Band live zu erleben.