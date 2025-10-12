Nereis: mit brandneuer Single „From Scratch“ vom kommenden Album “Azure”

In nur etwas über einem Monat ist es so weit und Nereis, eine der spannendsten jungen Bands, die seltenerweise in einer ganze Generationen übergreifenden Schnittmenge zwischen bombastischem Hardrock à la Europe, modernem Metal und einem Hauch von Prog angesiedelt ist, bringen ihr neues Album Azure heraus. Der Titel ist nicht zufällig gewählt, sondern deutet bereits das zugrundeliegende Konzept an: Die Scheibe widmet sich dem namensgebenden blauen Band, das unsere Erde einhüllt und (nicht nur) uns jenes Leben überhaupt erst ermöglicht, das wir allzu oft einfach nur als gegeben hinnehmen.

Das Nereis mit Azure ein verblüffend schlichtes und dennoch ergreifendes Anliegen in die Welt hinaus tragen möchten, wird anhand vieler Berührungspunkte ersichtlich, denn es klingt aus der Stimmung der einzelnen Stücke heraus, springt über die Songtexte ziemlich direkt in den präfrontalen Kortex und verankert sich zusätzlich beim Betrachten des liebevoll gestalteten Albumcovers.

Egal wer wir sind, wo wir uns befinden und was wir tun – wenn jeder von uns einmal mit dem Monstrum des unbarmherzigen Weltalls im Nacken einen einzigen Blick von außen auf unseren Planeten werfen könnte, käme das einer Transformation des menschlichen Denkens und Fühlens gleich, denn unser blaues Band schützt uns vor dem All, aber nicht vor uns selbst: “Wenn wir den Wunsch, den Mut und die Chance hätten, diese dünne Schicht zu durchbrechen und unsere Welt aus einer eher externen Perspektive zu betrachten, würden wir erkennen, wie unglaublich glücklich wir uns schätzen können, am Leben zu sein, geschützt von einem winzigen, kostbaren und seltenen Zuhause, umgeben von Lichtjahren der Dunkelheit, der Leere und des Todes. Wir würden erkennen, dass unsere menschlichen Probleme und Bedürfnisse und die Unterschiede, die uns trennen, unbedeutend sind. Wir könnten uns als Teil von etwas fühlen, ja – einer seltenen und unglaublichen Realität. Das Leben im Universum.”

Nach der ersten Single Around The Sun, die inhaltlich den Zyklus des kleinen Erdenschiffes auf seiner Kreisbahn um die alles definierende Sonne mit unserem ganz eigenen Kreislauf aus Geburt, Existenz und ewigem Abschied verknüpft, gibt es nun mit From Scratch eine zweite Kostprobe aus dem All – und die schlägt ein wie ein Asteroidenhagel. Mit einem finsteren Groove beginnend, der kurz an Pantera denken lässt, entwickelt sich das kompakte Stück zu einer atmosphärisch dichten, fast klaustrophobisch wirkenden Nummer, die sich mit dem Refrain weit öffnet und zum Schwelgen einlädt.

From Scratch präsentiert sich als ein von Anfang bis Ende sehr bodenständiger Song, der vom starken Kontrast aus instrumentaler Rauheit und dem glasklaren, durchaus an Joey Tempest erinnernden Gesang gespeist wird und dabei auf jegliche Schnörkel – auch Gitarrensoli – bewusst verzichtet.

Sein abruptes Ende fühlt sich auf eine gewisse Art unbefriedigend an, ohne abtörnend zu wirken. Ein Gefühl des Abbruchs, das instinktiv den Wunsch nach Wiederholung aufkommen lässt und genau darum geht es auch inhaltlich, wie die Band andeutet: “Es gibt viele Wege, um ein Ziel zu erreichen, aber eines haben sie alle gemeinsam: das Scheitern. Ohne Scheitern gibt es kein Lernen, ohne Lernen gibt es keine neuen Versuche, ohne neue Versuche gibt es keine neuen Ergebnisse. Wir sind dazu bestimmt, geboren zu werden, zu handeln, Fehler zu machen, zu lernen, immer wieder von vorne anzufangen und schließlich erfolgreich zu sein – oder niemals erfolgreich zu sein. Aber mit einer Konstante: Wir werden geboren, wir leben und wir sterben.”

Transportiert wird die neue Single From Scratch in einem wunderschön animierten Musikvideo, welches das Thema ebenfalls widerspiegelt und dabei elegant die Magie früher Science-Fiction-Buchcover mit einem psychedelischen Touch versieht. Neugierig? Dann jetzt einfach mal Augen und Ohren auf:

Über Nereis und das neue Album Azure

2007 unter dem Namen Black Star in Trento, Italien, gegründet, starteten Nereis zunächst als Cover-Act und tourten durch Italiens Pubs mit Hits von Größen wie u.a. Helloween, Iron Maiden, Saxon, Skid Row, Judas Priest und Alter Bridge, bis genug eigenes Material zusammenkam, das sie 2012 auf dem Demo Burnin’ Game veröffentlichten, gefolgt von der EP From the Ashes (2014).

Im Laufe dieser Zeit spielte die Band etliche Dutzend Shows, unter anderem mit Chris Slade (ex-AC/DC), Riot V, Royal Hunt und Arthemis, gab Festivalauftritte auf dem Sun Valley Metal Fest und Rock im Ring und brachte schließlich 2018 das erfolgreiche Album Turning Point auf Eclipse Records heraus, erstmalig unter dem neuen Namen Nereis. Das Album kam dermaßen gut an, dass Nereis in der Folge ausgedehnt mit Three Days Grace und Bullet For My Valentine tourten.

Währenddessen bewegte sich die Band vom ursprünglich rein gitarren-dominierten Sound hin zu einem Konzept, in dem die Grenzen der instrumentalen Ebenen verschwimmen: Mal folgt die Gitarre dem Gesang, mal der Gesang den Gitarren. Synth-Einsätze bilden eine Metaebene, die alles atmosphärisch dicht zusammenhält und die Musik stellenweise wie einen Soundtrack wirken lässt, ohne dabei jemals in die schwurbelige Dosenorchesterfalle zu tappen. In gewisser Weise kommt den Synths hier also keine vordergründig schmückende Rolle zu, sondern eine, die sich am ehesten mit der eines Mediators vergleichen lässt. Gemeinsam mit dem wuchtigen Fundament aus Bass und Drums vermitteln sie zwischen den Gitarrenläufen und dem Gesang, die sich so in einem Zustand perfekter Dualität halten können.

Bis heute zählen Bands wie Alter Bridge, Muse, Audioslave, Shinedown und Europe zu den großen Einflüssen des Quintetts, das nach einigen Besetzungswechseln aus Andrea Barchiesi (Leadgesang), Mattia Pessina (Gitarre), Samuel Fabrello (Gitarre), Michele Gelmi (Bass), Davide Odorizzi (Drums) besteht.

Insbesondere Andrea sticht mit seiner stimmlichen Bandbreite stark hervor und bekennt sich zu Joey Tempest (Europe) als gesanglicher Identifikationsfigur – selbst die Wasserflasche, mit der er sich während der Shows fit hält, gehörte bis zu einer Europe-Show im Jahr 2004 Joey Tempest. Sie wurde von Andrea nach einem Wurf ins Publikum aufgefangen und seitdem in Ehren gehalten. Was der Sänger, der zu jener Zeit auch in einer von ihm gegründeten Europe-Coverband aktiv war, damals noch nicht ahnen konnte: 20 Jahre später, im September 2024, eröffneten Nereis sogar selbst eine Europe-Show in der Trentino Music Arena, nachdem sie von ihren schwedischen Vorbildern persönlich unter den Teilnehmern des TMA Contests ausgewählt worden waren.

In dieser stabilen und tourerfahrenen Besetzung steht nun mit Azure (VÖ: 21.11.) ein neues Album an, an das sich Nereis-Fans in der fernen – und hoffentlich strahlenden – Zukunft der Band vermutlich schlicht als Das Blaue Album erinnern werden.

Azure steht ganz im Zeichen des Kosmos als beruhigende Konstante in jeglichem Leben. Immer wieder wird dabei der Blick von außen auf die Erde und auf ihr schmales, so vergänglich wirkendes blaues Band gerichtet, das uns schützt und das wir atmen. In Nereis’ Musik fühlt man oft, woher die Inspiration zu Azure stammt: von den Pionieren, die wir nur mit äußerster Gewalt von der Planetenoberfläche schießen können, um sie für eine kurze Zeit aus den Klauen der Gravitation zu befreien, damit sie uns diesen Blick auf uns selbst im großen Ganzen gewähren können.

Nereis sind:

Andrea Barchiesi – Gesang

Mattia Pessina – Gitarre

Samuel Fabrello – Gitarre

Michele Gelmi – Bass

Davide Odorizzi – Drums

Nereis online:

https://www.nereisofficial.com

https://www.facebook.com/nereisofficial

https://www.instagram.com/nereisofficial