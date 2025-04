The Black Court: “Sunbound” Single-Release am 18.04.2025

The Black Court streben der Sonne entgegen. Am 18. April erscheint mit Sunbound die dritte digitale Vorab-Single aus dem kommenden Album Amber ~ Momentum Grotesque – die Single ist hier bei Bandcamp und auf allen Streamingplattformen hörbar. Nach den ersten beiden Singles Nimbus und Eden bringt Sunbound eine weitere Dimension in den neuen Sound der Band: Musikalische Raserei und schwedische Harmonien treffen auf Emotion, Verzweiflung und Katharsis. Sunbound ist mit seiner dichten Atmosphäre und seinem Drang nach vorn einer der stimmungsvollsten und eindringlichsten Songs im Repertoire von The Black Court.

Die Lyrics behandeln die ewige Suche der Menschen nach Glück und Sicherheit sowie die Flucht vor Tod, Krieg und Unglück: Sunbound – „sonnenwärts“ – handelt von der potenziell ewigen Flucht vor Schatten, die uns Menschen verfolgen: Krieg, Tod, Armut wie auch eigene Dämonen sind nur einige wenige Beispiel für die Dinge, denen viele entfliehen möchten. Nicht jeder schafft es, der Dunkelheit zu entkommen und zur Sonne zu finden. Und wem es scheinbar gelungen ist, der bleibt oft doch ewig auf der Flucht. Die ständige Suche nach dem richtigen Weg zur Sonne scheint oft endlos und macht aus den Entkommenen Unglückliche, die ziellos umherziehen. Den Track können alle Interessierten ab dem 18.04. hier online bei Bandcamp streamen: https://theblackcourt.bandcamp.com/

Außerdem ist Sunbound auf allen Streamingplattformen verfügbar. Sunbound ist die dritte Single des kommenden Albums Amber ~ Momentum Grotesque, dem zweiten Langspieler von The Black Court. Das Album läutet eine neue Ära ein und zeigt die musikalische Weiterentwicklung: Kompakter und eingängiger, ohne auf Aggressivität und Vielschichtigkeit zu verzichten. Aufgenommen, gemixt und gemastert von Eike Freese, Britta Görtz und Dennis Israel fängt der rohe, wuchtige Sound die Aura von The Black Court ein. Amber ~ Momentum Grotesque ist die Quintessenz des bisherigen musikalischen Schaffens. Amber ~ Momentum Grotesque erscheint am 25. April in Eigenproduktion. Für die Vinyl-Ausgabe des Albums hat sich die Band mit Fucking Kill Records zusammengetan und wird die Scheibe parallel als 12”-Ausgabe herausbringen. Die Release-Show findet statt am 25. April in der Subkultur in Hannover. Es wird eine besondere Show: The Black Court haben sich zusammengetan mit Aeonyzhar, die ebenfalls ihr neues Album The Profane Era vorstellen werden. Als Gast wird Autor Micha-El Goehre aus seinem Werk lesen.

Über die Band : Seit 2011 sind The Black Court im Metal Underground unterwegs. Seit der Gründung bewegt sich das Quintett aus Hannover im harten melodischen Death Metal. Keine Keyboards, kein Klargesang, stattdessen bestimmen Groove und Riffs die Richtung. Geschwindigkeit und Eingängigkeit treffen teils komplexe Songstrukturen. Hier mischen sich musikalische Härte und Melancholie miteinander. Motive, die sich auch in den Lyrics über menschliche Abgründe, Wut und Schwermut wiederfinden. Drei Releases sind bislang erschienen, die EP Grey – The Colors of Fire and Pain und das Full Length-Debüt Red – Phantom Delusive brachten erste regionale und überregionale Aufmerksamkeit. Bundesweite und erste internationale Shows mit Bands wie LIK, Misery Index oder beim Metaldays Festival in Slowenien folgten.

Gründung: 2011

Herkunft: Hannover

Besetzung:

Oskar Pusz – Vocals

Marcel Schön – Bass

Sebastian Lipinski – Gitarre

Alexander Stranghöner – Gitarre

Philipp Strunk – Drums

Web:

www.theblackcourt.de

www.facebook.com/theblackcourt

www.instagram.com/theblackcourt

Musik:

https://open.spotify.com/intl-de/artist/4vrfSSauQVg8e83IShBBDX

https://www.youtube.com/watch?v=eHbkyRkN6gU

https://www.youtube.com/watch?v=Zu-lKop34Kk

Releases:

Demo-EP EP Grey – The Colors Of Fire And Pain

Full-Length Red – Phantom Delusive