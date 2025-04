Eneme: neue Single „Wash My Pain Away“

Wash My Pain Away ist eine energiegeladene Achterbahnfahrt – ein Mix aus Metal, Hardcore-Punk, Rap, Reggae und Reggaeton, der gleichzeitig eingängig und emotional aufgeladen bleibt. Eneme fängt den chaotischen Abstieg in den Wahnsinn ein – wenn äußere Kämpfe zu viel werden und einen an den Rand des Erträglichen treiben. Mit einem eindringlichen Refrain und intensiven Soundwechseln ist diese Nu-Metal-Hymne perfekt für Fans von Linkin Park, Skindred, System Of A Down und Falling In Reverse.

Das Musikvideo, unter der Regie von Anton Zoller, bietet einen genaueren Blick auf die Band und ihre unverwechselbaren Outfits. Es spiegelt das Chaos der Lyrics wider und zeigt die Musiker vor knallbunten Hintergründen – ein klarer Bruch mit ihren bisher eher düsteren Videos. Dieser verspielte Ansatz zeigt, dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen.

Mit diesem neuen Release erweitert Eneme ihr Klangspektrum, das von einer vielfältigen Palette an Einflüssen geprägt ist und eine frische Seite der Band zeigt, die man so noch nie gehört hat.

„Der härteste Kampf, den du je führen musst, ist der gegen den Feind in dir selbst.“

Eneme liefert den Soundtrack zu genau diesem Kampf. Die Crossover-Band aus Süddeutschland haut rein mit einem Sound, der den Nu-Metal-Stil der frühen 2000er mit modernem Metal, Reggae, Rock und tiefgründigen Texten kombiniert. Eneme haben einen einzigartigen Mix aus schweren Riffs, melodischen Hooks, modernen Synthesizern, aggressiven Shouts und einem unverwechselbaren Groove erschaffen – genauso einzigartig wie ihre Outfits.

Nach Auftritten mit Genre-Größen wie Ill Niño oder Exilia und zahlreichen Shows in Deutschland und Europa, haben sich Eneme als absolute Live-Wucht etabliert.