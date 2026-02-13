Unverkalt: veröffentlichen „Introjects“, den dritten Vorboten von „Héréditaire“

Mit Introjects veröffentlichen Unverkalt die dritte und letzte Vorab-Single ihres neuen Albums Héréditaire, das am 27. Februar über Season of Mist erscheint. Die griechische Post-Metal-Band schlägt darauf eine spürbar düstere und härtere Richtung ein.

Der neue Track verbindet die atmosphärische, cineastische Handschrift der Band mit einer deutlichen Black-Metal-Schlagseite. Getragen von schweren, doomigen Passagen und hypnotischen Basslinien entfaltet sich Introjects zunächst ruhig, bevor schneidende Tremolo-Melodien und intensive Blastbeats die neu gewonnene Härte unterstreichen. Die klaren Vocals von Dimitra Kalavrezou bleiben dabei ein zentrales Element, werden jedoch zunehmend von raueren, schwarzmetallischen Ausbrüchen ergänzt.

Inhaltlich beschäftigt sich der Song mit übernommenen Glaubenssätzen und Identitäten, die – so die Band – oft unbewusst aus dem Umfeld adaptiert werden. „Wir tragen häufig Ideen in uns, die nie wirklich unsere eigenen waren“, erklären Unverkalt . „Es braucht einen Bruch, um zu erkennen, dass diese Last nicht uns gehört.“

Auch Gitarrist und Hauptkomponist Themis Ioannou betont die stilistische Weiterentwicklung: Black- und Post-Metal seien seine prägenden Einflüsse gewesen, auf Héréditaire habe man beide Ansätze konsequent miteinander verschmelzen wollen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Album durch den Gastbeitrag von Sakis Tolis (Rotting Christ), der auf dem Track I, The Deceit zu hören ist. Das Video zu Introjects wurde von der Band selbst produziert und unter der Regie von Themis Ioannou im RAWBITE Studio umgesetzt.

Héréditaire erscheint am 27. Februar 2026 über Season Of Mist.

FFO: Julie Christmas, Cult Of Luna, Myrkur, Sylvaine

Zusammengestellung: Themis Ioannou

Text: Dimitra Kalavrezou & Eli Mavrychev

Text für I, The Deceit: Dimitra Kalavrezou & Joscha Hoyer

Aufnahme & Tontechnik: Unverkalt

Schlagzeugaufnahmen & Tontechnik: Christian Eggers, Noir Surge Sound, Berlin

Cover-Artwork: Themis Ioannou

Produktion: Themis Ioannou

Gesangsproduktion: Dimitra Kalavrezou & Eli Mavrychev

Mixing: Joshua Barber

Mastering: Lasse Lammert, LSD Studios, Lübeck

Gastmusiker:

Sakis Tolis — Gesang auf I, The Deceit

Verfügbare Formate:

CD Digipak

2×12” Vinyl Gatefold (Black)

2×12” Vinyl Gatefold (Gold w/ Black Splatters)

Héréditaire wirkt wie eine Kamera, die scharfstellt. Doch obwohl die Szenerie gestochen scharf dargestellt ist, ist sie düster. Unter einer schwelenden Basslinie steigen Riffs wie Rauch aus frisch verstreuter Asche auf. “When did this darkness fall?”, singt Kalavrezou, als versuche er, aus den schattenhaften Trümmern zu klettern. Auf früheren Alben ließe sich Unverkalt von französischer Malerei und europäischem Film noir inspirieren, doch Héréditaire reißt den Samtvorhang beiseite und enthüllt einen Schleier. Die Auslöschung beginnt, die geschwärzten Schichten traumatischer Erinnerungen abzutragen, die uns wie eine Krankheit vererbt werden. “He said enter the wide gate and walk the easy path to destruction.” Als die hämmernden Drums einem feurigen Strom von Blastbeats weichen, bricht Kalavrezou in einen so durchdringenden Schrei aus, dass er in unserer gesamten gemeinsamen Geschichte zu spüren ist.

„I enjoy discovering new, unique and compelling music in today’s overwhelming world of information, and I believe I truly succeeded with Unverkalt“, sagt Rotting Christ-Frontman Sakis Tolis, der auf dem monumentalen Track I, The Deceit von Héréditaire zu hören ist. „This is an exceptional piece of art, worth every minute of listening.“

Seit Unverkalts Aufstieg aus dem Underground balanciert die deutsch-griechische Post-Metal-Band grenzenlose Atmosphäre mit erdrückender Schwere. Ihr drittes Album, das erste seit ihrem Vertrag mit Season Of Mist, führt diesen Weg nicht fort, sondern taucht ein in die Dunkelheit, die schon immer darunter lauerte. Héréditaire lüftet den Schleier unserer verfluchten Existenz. Was zum Vorschein kommt, ist Unverkalts härtestes und zugleich gefühlvollstes Werk. Mehr Informationen zu Unverkalt findet ihr hier.

