Unverkalt: unterschreiben bei Season Of Mist

Season Of Mist freut sich, Unverkalt in seinem Roster willkommen zu heißen. Ursprünglich in Athen gegründet und mittlerweile in Berlin ansässig, hat sich die avantgardistische Post-Metal-Band einen Namen durch emotional eindringliche Kompositionen, filmische Texturen und ein furchtloses Engagement für klangliche Experimente gemacht.

„Big News, Big Moves!“, kündigen Unverkalt an. „We are excited to announce that Unverkalt officially joined the Season Of Mist family.“

„We’ve found a home with a label that doesn’t just handle the heavy, the weird and the loud – it amplifies it. We’re very stoked about working with a team that gets what we’re about and isn’t afraid of a little sonic destruction.“

„Unverkalt always stood for real, raw, untamed art and never gave a damn about fitting into scenes or trends. We just wanted to create something honest – loud, heavy, broken and alive. And now we’ve found a place that welcomes that chaos with open arms.“

„The next chapter of Unverkalt starts here. Expect more music, more shows and more beautifully controlled chaos. Stay tuned and brace yourselves – this ride’s only getting louder.“

Seht euch hier das Video zu Mass Hysteria von Unverkalt an:

Unverkalt wurde 2017 gegründet, aus dem Wunsch heraus, Trauer, Erinnerung und die tiefen Strömungen der menschlichen Existenz eine Stimme zu geben. Ihre frühen Werke etablierten sie als einzigartige Präsenz im europäischen Post-Metal-Underground, geprägt von einer düsteren Atmosphäre und fesselnden Gesangsdarbietungen. Ihr jüngstes Schaffen zeigt, dass die Band einen dunkleren, unmittelbaren Sound angenommen hat, der von gotischer Spannung, doom-beladenem Gewicht und avantgardistischer Nuance durchzogen ist.

Das Debütalbum L’Origine du Monde entstand aus emotionaler Unruhe und spannungsgeladenen Atmosphären und tauchte tief in Verlust und Katharsis ein, unter den Schattierungen von Post-Metal und langsam brennendem Doom. Ihr Nachfolger A Lump Of Death: A Chaos Of Dead Lovers ging noch tiefer in Obsession und Verfall und verband gotische Unruhe mit filmischer Pracht und roher Dringlichkeit. Gemeinsam zeichnen die ersten beiden Alben der Band ihren evolutionären Weg von trauernder Eleganz zu etwas Unmittelbarem und Konsumierenden nach – ein Pfad, der es wert ist, vor dem nächsten Kapitel ihrer Reise noch einmal nachverfolgt zu werden.

Unverkalt sind:

Dimitra Kalavrezou – Gesang

Themis Ioannou – Gitarren, Tasten

Eli Mavrychev – Gitarren, Gesang

Joscha Hoyer – Bass

Christian Eggers – Schlagzeug

Unverkalt online:

https://unverkalt.com/

https://www.facebook.com/Unverkalt/

https://www.instagram.com/unverkalt/