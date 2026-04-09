Blood Mother: Debütsingle „The Night Fires“ ist jetzt erhältlich

Rick Giordano, der Komponist von The Lion’s Daughter kehrt als Blood Mother zurück – mit einem verheerenden neuen Projekt, das den Post-Black-Metal-Horror von TLD mit eindringlichen, atmosphärischen Klanglandschaften und Western-Americana-Attitüde vereint. Geprägt von Themen wie Isolation, Paranoia, Gewalt und Terror, verschmilzt düstere, Synthie-getriebene Atmosphäre mit Ausbrüchen chaotischen und verzweifelten Black Metals und fängt gleichzeitig die Härte und Trostlosigkeit ein, die zweifellos von Giordanos Kindheit im rauen Herzen Amerikas inspiriert wurden. Zusammen mit der eindringlichen Aggressivität von Giordanos Gesang bietet Blood Mother den Soundtrack zu eurem ganz persönlichen Horrorfilm.

Anlässlich des Debüts von Blood Mother veröffentlicht das Projekt nun ein Lyric-Video zur unheimlichen ersten Single The Night Fires, die hier angehört werden kann:

The Night Fires stammt vom kommenden, selbstbetitelten Studioalbum von Blood Mother, das am 19. Juni in Eigenregie veröffentlicht wird.

Giordano kommentiert: „Blood Mother is the natural continuation of The Lion’s Daughter, but with a fresh slate that gives me even more freedom to experiment and time to let things breathe. There is room to dig deeper. The Night Fires was the first song written for the project and is very much a statement of intent. It establishes the serene beauty, oppressive dread, and wild violence that all take place within the world of the Blood Mother.“

Blood Mother – Trackliste:

The Night Fires Bonecanter Trail Of The Screaming Dead The Wound Of Heaven Lost In Thunder Pulled Apart

Für Fans von: Ulver, Darkspace, Blut Aus Nord, Cult Of Luna, Sunn O))), Wayfarer

Auf diesem selbstbetitelten Debütalbum wird Giordano von Erik Ramsier, dem langjährigen Schlagzeuger und Perkussionisten der Lion’s Daughter, begleitet, das Artwork stammt vom renommierten Comiczeichner The Salamander King.

Blood Mother ist nicht einfach nur ein Neustart, sondern eine Neuerfindung. Obwohl das Projekt weiterhin viele Einflüsse von The Lion’s Daughter beinhaltet und sich daher – ähnlich wie sein Vorgänger – jeder Genre-Kategorisierung entzieht, stellt Blood Mother dennoch eine klare Weiterentwicklung dar. „After 18 years of releasing music and touring the world, the daughter had to die so that the mother could live“, erläutert Giordano sein neues Projekt.

Als völlig unabhängiges Projekt kennt Blood Mother keine Fesseln, keine Grenzen und keinen Chef. Mit der Unterstützung des weltbekannten Independent-Künstlermanagers Wolf Mountain Productions veröffentlicht Giordano das Album selbst und beschreitet so seinen eigenen Weg, um sich gegen die repressive Musikindustrie zu behaupten. Wie ein rebellischer Cowboy reiht er sich in die Reihen anderer moderner Künstler ein, die alle Standards und Praktiken hinter sich gelassen haben, um eine neue Ära der Künstlerautonomie und der DIY-Vorherrschaft einzuläuten. „I’ve never been a person that neatly fits in with any group, or made music that neatly fits into any category, so it just makes sense to operate independently“, erklärt Giordano. „I also look at the current state of the music and most of the bands that are popular now, and think why the fuck would I want anything to do with that?“

Blood Mother Besetzung:

Rick Giordano – Gitarre, Bass, Synthesizer

Erik Ramsier – Schlagzeug

Blood Mother online:

https://www.instagram.com/bloodmothercult/