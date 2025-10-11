Sister: tanzen schon vor Halloween mit den Toten

Die schwedische Metal-Band Sister kehrt mit ihrer brandneuen Single Tanz Der Toten zurück, einem gruseligen Anthem, das die Bühne für das bisher düsterste Album der Band bereitet. Der Track bietet einen letzten Vorgeschmack auf das, was bevorsteht, bevor das neue Album The Way We Fall am 21. November veröffentlicht wird.

Mit ihrem pulsierenden Rhythmus und der makabren Energie zieht Tanz Der Toten die Hörer direkt in ein „Danse Macabre“ — ein Mitternachtsritual, bei dem die Toten auferstehen, um unter den Lebenden zu tanzen. Im Einklang mit dem dunklen Geist alter europäischer Folklore und dem Nervenkitzel klassischer Horrorfilme liefern Sister einen Track, der sowohl wild als auch unwiderstehlich gespenstisch ist.

Perfekt zu Halloween präsentiert, fängt Tanz Der Toten das Wesen von Sisters charakteristischem Horror-Punk-meets-Metal-Chaos ein und hüllt es in eine cineastische, schaurige Atmosphäre. Die Single ist ein Versprechen für das, was im kommenden Album erwartet werden kann: roh, energetisch und durchdrungen von gotischem Grauen. Seht euch das Video zu Tanz Der Toten hier an:

Die Band äußerte sich zu der neuen Single: „Tanz Der Toten is about opening your eyes, to think for yourself and seeing things for what they really are. Whats seems to be the truth by the masses is not always the right answer – And either rich or poor, we will all join the dance of death.“

Sister veröffentlichen mit The Way We Fall ein kraftvolles Nachfolgealbum zu ihrem gefeierten Werk Vengeance Ignited aus dem Jahr 2021. Die Band erweitert ihren charakteristischen Mix aus punkgetriebenem Rock und horrorinspirierten Theatralik in dunklere und schwerere Gefilde.

Bekannt für ihre explosive Mischung aus Punk-Attitüde, dunkler Theatralik und roher Rock’n’Roll-Energie, kehren Sister mit ihrem bisher kraftvollsten und kompromisslosesten Album zurück. The Way We Fall fängt das Wesen des einzigartigen Sounds von Sister ein: schwere Riffs, eingängige Hooks und eine unheimliche Atmosphäre, die Chaos mit Melodie verbindet. Angetrieben von Themen wie Dunkelheit, Rebellion und Überleben ist das Album ein Beweis für die Fähigkeit der Band, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihrem charakteristischen Stil treu zu bleiben.

Sister äußern sich zu ihrem neuen Album: „With The Way We Fall, we managed to catch the raw essence that is, and has always been, Sister together with the best songs we’ve ever written, all captured in a thunderous production. This album contains the most intense and powerful songs in the band’s history, and it feels like all the pieces are finally put together. A darker and harsher side of Sister is revealed in The Way We Fall, as we constantly strive to evolve and put out the best album we possibly can.”

Mit Songs wie dem donnernden Howling Hell, Blood Sacrifice, der dystopischen Hymne The Way We Fall und dem fesselnden Albtraum Let Me Be Your Demon ist dieses Album für diejenigen, die es roh mögen.

Der Produzent Jona Tee (H.E.A.T, New Horizon) sagte über das neue Album: „This is the third album I’m producing for and with Sister. I love how we have evolved and work seamlessly together. Not five minutes pass without a good story that cracks everyone up. Musically this one is full of catchy tunes with the right amount of Sister-darkness, and I really believe we’ve made a banger with this one.“

Das Album wird auf CD, limitierter Bone White Vinyl und in exklusiven Vorbestell-Bundles über Icons Creating Evil Art erhältlich sein.

Die Trackliste zu The Way We Fall findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Sister gehen diesen Herbst mit Wednesday 13 auf Tour – und es wird wild!

Nach einigen exklusiven Shows ist es endlich Zeit für eine umfassende Tour. Diese langjährigen Tourbegleiter sind bereit, die nördlichen Nächte in Brand zu setzen – und glaubt uns, das wollt ihr nicht verpassen.

Sister – Live-Termine 2025:

Sat 11.10 SWE Karlskrona, Brinova Arena (The Ultimate Rockfest).

Wednesday 13 – Scandinavia 2025

w/ Sister

Fri 17.10 – Oslo, NOR, Parkteatret

Sat 18.10 – Karlstad, SWE, Nöjesfabriken

Sun 19.10 – Stockholm, SWE, Kollektivet Livet

Tue 21.10 – Helsinki, FIN, Tavastia

Wed 22.10 – Tampere, FIN, Olympia

Fri 24.10 – Sundsvall, SWE, Club Destroyer

Sat 25.10 – Linköping, SWE, Platens.

Sun 26.10 – Köpenhamn, DEN, Pumpehuset.

Weitere Termine werden in Kürze angekündigt.

Sichert euch jetzt eure Tickets und bereitet euch auf Chaos vor. Wir sehen uns auf der Straße, Freaks!

Sister sind:

Jamie Anderson – Gesang

Cari Crow – Schlagzeug

Fredrick Hiitomaa – Bass

Axl Ludwig – Gitarren

