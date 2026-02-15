Michael Monroe – Outerstellar

Wer erinnert sich noch an die Band Hanoi Rocks aus Helsinki? Die Truppe lieferte einen Querschnitt aus Punk, Classic Rock, Glam Metal und Sleaze Rock. Besonders auffällig war der Sänger Michael Monroe mit seiner blonden Haarpracht. Hanoi Rocks sind seit 2009 Geschichte. Sänger Michael Monroe betreibt seit den 90ern auch seine Solokarriere und veröffentlicht 2026 bereits sein 13. Solo-Werk mit Namen Outerstellar.

Bei Musikern, die ihr gesamtes Leben in der Rock- und Metal-Welt aktiv sind, sind größere musikalische Ausreißer in Richtung Karriereende eher unwahrscheinlich. Auch Outerstellar ordnet sich in diese Kategorie ein. Monroe selbst sagt, dass das Album genau das ist, was er musikalisch liefern möchte. Der Ansatz ist nicht neu bzw. identisch mit seinem bisherigen Schaffen. Er möchte sich aber mit jedem Album, das er veröffentlicht, weiter verbessern. Das bedeutet, dass es mehr vom bekannten Liedgut des blonden Sängers gibt, das aber klar die bisherigen Trademarks transportiert.

Egal ob der Anfang mit dem kurz und knappen Rockin Horse, das nachfolgende Shinola, Black Cadillac oder das nach Tom Petty klingende When The Apocalypse Comes: Erdige Rockmusik, mal eher im Classic Rock, mal im Glam Rock verortet, gibt es von Michael Monroe und seinen Mitstreitern auf die Ohren. Originalität oder neue Einflüsse sind wie angekündigt nicht der Scope.

Richtig gut ins Bein gehen Disconnected und Pushin Me Back, sowohl von der Melodieführung als auch vom Refrain. Viele Nummern bewegen sich jedoch in einem gewissen Standard, sodass die Platte locker vor sich hin rockt, aber nicht besonders viele Akzente setzt. Eine weitere Besonderheit hat Monroe ans Ende der LP gepackt. Mehr als sieben Minuten One More Sunrise sind für Glam Rock eine Ansage, die sich aber musikalisch nicht so großartig anders zeigt als der Rest von Outerstellar. Gefühlt hat Monroe zwei Stücke miteinander verbunden.

