Nevermore: unterschreiben bei Reigning Phoenix Music und kündigen ersten Auftritt mit neuer Besetzung an

Die legendäre Heavy-Metal-Institution Nevermore hat einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterzeichnet und läutet damit offiziell eine neue Ära ein.

Gleichzeitig präsentiert die Band ihr neues Line-Up: Jack Cattoi (Gitarre), Semir Özerkan (Bass) sowie Sänger Berzan Önen verstärken fortan die Reihen neben den Gründungsmitgliedern Jeff Loomis (Gitarre) und Van Williams (Schlagzeug).

Der erste Live-Auftritt der neuen Formation ist für den 1. April 2026 in Istanbul angesetzt – ein symbolträchtiger Neustart vor internationalem Publikum.

Jeff Loomis und Van Williams erklären: „Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass Nevermore nun offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen. Schon vom ersten Moment an war klar, dass sie der perfekte Partner für diese neue Ära sind. Ihre Leidenschaft für Metal und die enorme Branchenerfahrung ihres Teams haben uns die Entscheidung leicht gemacht. Wir können es kaum erwarten, am 1. April in Istanbul endlich wieder vor unseren Fans auf der Bühne zu stehen – und wir sind ebenso gespannt darauf, das neue Nevermore-Album fertigzustellen.„

RPM-Mitgründer Gerado Martinez ergänzt: „Seit ich Death 1995 mit Nevermore gesehen habe, bin ich Fan und habe ihre musikalische Entwicklung verfolgt. Ich bin unglaublich stolz und begeistert, Teil des nächsten Kapitels dieser Band zu sein.„

Unter der Regie von Ola Englund entstand zudem eine Dokumentation über die Proben im Januar dieses Jahres in den Swans Neck Soundworks in Väderstad (Schweden). Mit kraftvollen, rohen Versionen von The River Dragon Has Come, Engines Of Hate und The Heart Collector gewährt der Film einen intensiven Einblick in die aktuelle kreative Phase der Band.

Darüber hinaus sprechen Jeff Loomis und Van Williams offen über ihre Entscheidung, Nevermore zurückzubringen, die Auswahl der neuen Mitglieder sowie erste Pläne für Festivalauftritte im Jahr 2026 und weitere Zukunftsvisionen.

Mit der Vertragsunterzeichnung bei Reigning Phoenix Music, neuem Line-Up und frischer kreativer Energie stehen Nevermore vor einem vielversprechenden Neustart – und die Zeichen deuten klar auf ein kraftvolles Comeback hin.