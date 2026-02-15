Hypocrisy: spielen auf ihrer Mass Hallucination Tour 2026 am 22.04.2026 im LKA Longhorn in Stuttgart

Die schwedischen Death-Metal-Titanen Hypocrisy freuen sich, die Mass Hallucination Tour 2026 anzukündigen, bei der sie ihre unverwechselbare Mischung aus melodischer Brutalität quer durch Europa bringen werden.

Abbath, der als Special Guest seine unverwechselbare, schwarzmetallische Energie mitbringt, sowie von den Death-Metal-Veteranen Vomitory und der norwegischen Powerhouse-Band Vreid.

Peter Tägtgren kommentiert die bevorstehende Tour: „Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und überall in Europa Chaos zu verbreiten! Es ist viel zu lange her, und die Bühne mit Abbath, Vomitory und Vreid zu teilen, macht diese Tour zu etwas ganz Besonderem. Macht euch bereit für einen kompromisslosen Metal-Angriff – es wird laut, es wird intensiv und es wird pures Hypocrisy!“

Die Fans können sich auf einen unerbittlichen Abend voller Extreme-Metal-Meisterschaft freuen – eine Feier roher Energie, düsterer Atmosphäre und jahrzehntelangen, kompromisslosen Sounds.