Evergrey: kündigen mit „Architects Of A New Weave“ ihr 15. Studioalbum an

Schwedens chartstürmende Metal-Poeten schlagen damit das nächste Kapitel ihrer dunklen Klangwelt auf. Architects Of A New Weave erscheint nur wenige Tage, bevor Evergrey als Special Guest der Heavy-Metal-Könige Iron Maiden bei ausgewählten Terminen der Run For Your Lives World Tour auf der Bühne stehen.

Architects Of A New Weave ist ein Weckruf, ein Sprung ins Unbekannte – brennende Welten, nachhallende Schuldgefühle und letztlich Befreiung mit unbändiger Kraft. Das Album verweigert Selbstmitleid, erhebt sich schwer und cineastisch und liefert zwölf Songs voller Dringlichkeit, Intensität und Transformation.

Tom S. Englund erklärt: „Wir hatten noch nie solche Schwierigkeiten bei der Auswahl der Singles – und genau das ist das beste Problem überhaupt. Jeder Song auf diesem Album will der erste sein, den ihr hört. Keine Filler, keine Kompromisse – zwölf Tracks, die wir lieben und immer lieben werden.“

Songs wie The World Is On Fire, Leaving The Emptiness, Heaven, The Prophecy sowie der Titeltrack Architects Of The New Weave eröffnen ein vollständiges Eintauchen in die klangliche Sphäre von Evergrey. Riffgewalt trifft auf erhabene Melodien und eindringliche Vocals – mal sehnsuchtsvoll und schwer, mal schwerelos und unaufhaltsam.

Ein besonderes Highlight: Mikael Stanne (u.a. Dark Tranquillity, The Halo Effect, Grand Cadaver, Cemetery Skyline) vereint sich mit Tom S. Englund auf A Burning Flame zu einem intensiven Dialog zweier Göteborg-Ikonen.

Produziert wurde Architects Of A New Weave von Tom S. Englund und Vikram Shankar, gemischt von Adam „Nolly“ Getgood.

Neben mehreren exklusiven Formaten enthält Architects Of A New Weave ein Bonusalbum mit den zusätzlichen Tracks Heights und One Heart sowie einem Album-Mix der 2025 veröffentlichten Single Oygen!. Ergänzt wird das Paket durch eine Demoversion von Longing, eine Instrumentalversion von Leaving The Emptiness, eine Live-Version der Hit-Single Falling From The Sun vom Vorgängeralbum Theories Of Emptiness sowie die Fortsetzung von Ominous aus A Heartless Portrait (The Orphean Testament).

Architects Of A New Weave Tracklist:

Welcome To The Pattern The Shadow Self Architects Of The New Weave The World Is On Fire Heaven The Script Leaving The Emptiness Longing A Burning Flame Call Off Your Lions Chains Of Shame The Prophecy

Live 2026 sind Evergrey unter anderem in Australien, Europa und Nordamerika unterwegs – inklusive Festivalauftritten beim Sweden Rock Festival, Mystic Festival, Rockstadt Extreme Fest und ProgPower USA.

Im Herbst begleiten sie zudem HammerFall als Special Guest auf der Freedom World Crusade-Tour durch die USA und Kanada.

Mit Architects Of A New Weave beweisen Evergrey, dass sie Widrigkeiten nicht nur überstehen, sondern in kreative Energie verwandeln. Je dunkler der Sturm, desto kraftvoller das musikalische Echo – ein Album als Motivation, Statement und möglicher Beginn einer neuen Ära.

Evergrey live 2026:

Australian Tour

28.04.26 AU – Perth / The Rosemount

30.04.26 AU – Canberra / The Baso

01.05.26 AU – Sydney / Crowbar

02.05.26 AU – Melbourne / The Corner

03.05.26 AU – Brisbane / Crowbar

Additional Shows & Festivals

25.–26.04.26 BR – São Paulo / Bangers Open Air

08.05.26 AE – Dubai / P7 Arena, Media One Hotel

03.–06.06.26 SE – Norje / Sweden Rock Festival

04.–07.06.26 PL – Danzig / Mystic Festival

10.06.26 NL – Amsterdam / (with Iron Maiden)

12.06.26 NL – Uden / De Pul

13.06.26 NL – Zoetermeer / Boerderij

22.06.26 FR – Paris / (with Iron Maiden)

27.06.26 RO – Chimbay / Rockstadt Extreme Fest

11.09.26 US – Atlanta, GA / Headlining Progpower USA

Freedom World Crusade

Special Guest für HammerFall

12.09.26 US – Raleigh, NC

13.09.26 US – Leesburg, VA

15.09.26 US – New York, NY

16.09.26 US – Worcester, MA

18.09.26 US – Derry, NH

19.09.26 CA – Ottawa, ON

20.09.26 CA – Montreal, QC

22.09.26 CA – Toronto, ON

23.09.26 US – Lakewood, OH

24.09.26 US – Columbus, OH

25.09.26 US – St. Charles, IL

26.09.26 US – Hobart, IN

27.09.26 US – Green Bay, WI

29.09.26 US – Denver, CO

01.10.26 US – Pomona, CA

02.10.26 US – Los Angeles, CA

03.10.26 US – San Juan Capistrano, CA

06.10.26 US – Portland, OR

07.10.26 CA – Vancouver, BC

08.10.26 US – Seattle, WA