Vandor: entfesseln das Portal der Wahrheit – Ein episches Power-Metal-Feuerwerk mit „The Ember Eye Part 2“

Die schwedische Power-Metal-Band Vandor kehrt mit ihrem mit Spannung erwarteten dritten Album The Ember Eye Part 2: The Portal Of Truth zurück!

Bekannt für ihre geschichtengetriebenen Songs wie Beneath The Sky und Fate Of Eltoria geht Vandor nun aufs Ganze mit einem aufregenden Konzeptalbum voller spannender Wendungen – es enthält sogar einen instrumentalen Bosskampf!

Mit diesem intensiven Must-have-Album für jeden Power-Metal-Fan tritt Vandor ordentlich aufs Gaspedal.

Diejenigen, die Vandor bei ihren erfolgreichen Konzerten in Schweden und Norwegen live erlebt haben, hatten das Glück, einige der Songs dieses Albums bereits ein ganzes Jahr im Voraus zu hören – ganz wie es Bands früher machten, wenn sie ihre Stücke zunächst auf der Bühne testeten, bevor sie ins Studio gingen.

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums In The Land Of Vandor im Jahr 2019 tourte die Band mit dem Album auf Festivals und in einigen der bekanntesten Clubs Schwedens, unter anderem zusammen mit Sonata Arctica. In dieser Zeit erschien auch die Hitsingle Well Of Salvation“, die Vandor zusätzlich beflügelte und ihren Status als wahre Power-Metal-Maschine festigte.

Als sich Vandor auf die nächste Phase vorbereiteten, erschütterte eine Pandemie die Welt. Energetische Live-Auftritte waren während der Lockdowns nicht mehr möglich, sodass sich die Band wieder ins Studio zurückzog, um 2021 ihr zweites Album On A Moonlit Night aufzunehmen. Dieses erhielt Bestbewertungen von mehreren Power-Metal-Bloggern und großes Lob für Vandors gelungene Mischung aus modernem und klassischem Power Metal.

Außerhalb von Vandor gingen die Brüder Vide und Alve Bjerde mit ihrem Power-Metal-Cover des schwedischen Eurovision-Beitrags viral und durften vor fast einer halben Million Menschen in Schwedens größter Musikshow auftreten. Dort brachten sie harten und schweren Rock auf die Bühne und setzten die Messlatte unerreichbar hoch!

Auch die anderen Mitglieder können beachtliche Erfolge vorweisen: Sie haben unter anderem mit Hammerfall, Fabio Lione (Rhapsody), UDO sowie Tommy Johansson (Majestica, Sabaton) aufgenommen und die Bühne geteilt.

The Ember Eye Part 2: The Portal Of Truth ist der logische nächste Schritt für Vandor – mit einem noch ausgefeilteren, harten und schweren Sound, gemischt mit melancholischem und melodischem Power Metal, den sogar deine Oma mögen wird.

Lasst euch von Vandor vom melancholischen Single-Track Turn To The Light bis zum majestätischen Storm In My Heart auf eine Reise durch die Welt des Metal führen.

