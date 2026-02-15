Krestfallen: veröffentlicht Streaming-Single „Desolation“ vom Debütalbum „Age Of Mediocrity“

Das polnische Heavy-/Thrash-Metal-Projekt Krestfallen startet offiziell in die Streaming-Offensive: Die neue Single Desolation ist seit dem 23.01.2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Der schnelle, kompromisslose Track gibt einen deutlichen Vorgeschmack auf das kommende Debütalbum Age Of Mediocrity, das am 20.02.2026 seine Streaming-Premiere feiern wird.

Krestfallen steht für rohen, old-school-geprägten Thrash- und Heavy-Metal, der konsequent auf riffgetriebenes Songwriting setzt. Desolation knüpft genau dort an: druckvolle Gitarren, direkte Strukturen und eine schnörkellose Energie, die sich klar an klassischen Genre-Wurzeln orientiert.

Die Musik des Projekts war bereits 2025 auf YouTube und Bandcamp veröffentlicht worden. Mit der aktuellen Kampagne richtet sich der Fokus nun gezielt auf Streaming-Plattformen, um eine breitere Hörerschaft zu erreichen und den Grundstein für das Album-Release zu legen.

Hinter Krestfallen steht Piotr Piwowarczyk, der für Songwriting, Texte und Instrumentierung verantwortlich zeichnet. Die Vocals übernimmt Bartosz Bieżuński, der den Songs mit markanter Stimme zusätzliche Durchschlagskraft verleiht.

