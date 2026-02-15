Metal Church: neue Single „Brainwash Game“ & Video

Die US-Metal-Legenden Metal Church haben den nächsten musikalischen Vorgeschmack auf ihr 14. Studioalbum Dead To Rights veröffentlicht, das am 10. April über Reaper Entertainment erscheint. Brainwash Game ist eine wahre Metal-Lehrstunde, in der die neue Besetzung mit Gründungs-Gitarrist Kurdt Vanderhoof und Langzeit-Gitarrist Rick Van Zandt, ergänzt durch Bass-Ikone David Ellefson, Powerhouse-Drummer Ken Mary und den dynamischen neuen Sänger Brian Allen, ihr ganzes Können über das gesamte Album hinweg eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Ein Performance-Video zu Brainwash Game – unter der Regie von Rick Moyer – gibt es hier zu sehen:

Kurdt Vanderhoof erklärt:

„Brainwash Game handelt im Kern von der Maschinerie hinter dem Vorhang. Wir leben in einer Zeit, in der sich der moderne Medienkreislauf und das Internet so schnell bewegen, dass die Wahrheit oft verdreht, gefiltert und neu verpackt wird, um zu dem Narrativ zu passen, das die meisten Klicks bringt. Es geht längst nicht mehr nur darum, Menschen zu informieren – sondern sie zu lenken. Der Song taucht tief in dieses Thema der Manipulation ein: wie Wiederholung und Empörung die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verwischen, bis die Menschen gar nicht mehr merken, dass sie konditioniert werden. Der Song ist hart, aggressiv und textlich dazu gedacht, die Hörer herauszufordern, selbst zu denken – in einer Welt, die ständig versucht, für sie zu denken.“

Weitere Infos zu Metal Church, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: