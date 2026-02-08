Metal Church: kündigen neues Album „Dead To Rights“ an

Die Thrash-Metal-Legenden der Westküste, Metal Church, sind zurück mit ihrem 13. Studioalbum Dead To Rights, das am 10. April über Reaper Entertainment in Europa veröffentlicht wird. Das Album ist die erste Veröffentlichung der neuen Bandbesetzung, bestehend aus Gründungs-Gitarrist Kurdt Vanderhoof, dem langjährigen Gitarristen Rick Van Zandt, Bass-Ikone David Ellefson, Powerhouse-Schlagzeuger Ken Mary und dem dynamischen neuen Sänger Brian Allen.

Das Album bietet den typischen, riffgetriebenen Heavy-Sound von Metal Church, von dem aggressiven Eröffnungsangriff Brainwash Game bis zum rifflastigen Finale My Wrath. Fans werden den klassischen Metal-Church-Stil auch in Songs wie Deep Cover Shakedown, The Show und Wasted Time wiedererkennen. Die erste Single des Albums, F.A.F.O., die letzten November veröffentlicht wurde, hat mit dem offiziellen Video bereits über 400.000 Aufrufe gesammelt. Dead To Rights wurde von Kurdt Vanderhoof produziert und von Zeuss bei Planet Z gemixt und gemastert.

Kurdt Vanderhoof erklärt:

„Dieses neue Album ist aus einem Grund sehr besonders für mich: Die Band war vorbei, und ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass sie wiederbelebt wird. Aber irgendwie hat sie sich selbst zurück ins Leben gebracht – wieder einmal! Ich bin unglaublich stolz auf diese neuen Songs; sie packen richtig zu. Brian Allen bringt den klassischen Metal-Church-Sound in die Vocals ein, und eine Rhythmussektion mit Musikern von Kaliber wie Dave Ellefson und Ken Mary zu haben, macht das Ganze zu einer wahren Macht. Wer klassischen Metal Church liebt, wird dieses Album lieben.“

Dead To Rights Tracklist:

1. Brainwash Game

2. F.A.F.O.

3. Dead To Rights

4. Deep Cover Shakedown

5. Feet To The Fire

6. The Show

7. Heaven Knows (Slip Away)

8. No Memory

9. Wasted Time

10. My Wrath

Metal Church planen dieses Jahr eine ausgedehnte Tour im Rahmen der Dead To Rights Tour 2026. Einige Termine wurden bereits bekannt gegeben, weitere folgen. Alle Informationen zu den Tourplänen und Ticketlinks findet ihr unter: metalchurchofficial.com

Dead To Rights Tour 2026:

• So, 17. Mai – San Luis Potosí, Mexiko – San Luis Metal Fest

• Do, 30. Juli – Kopenhagen, Dänemark – Pumpehuset (mit Armored Saint)

• Fr, 31. Juli – Östergötland, Schweden – Skogsröjet Festival

• Sa, 1. Aug – Göteborg, Schweden – Pustervik (mit Testament & Armored Saint)

• So, 2. Aug – Lund, Schweden – Mejeriet (mit Testament & Armored Saint)

• Di, 4. Aug – Kiel, Deutschland – Die Pumpe (mit Testament & Armored Saint)

• Mi, 5. Aug – Josefov, Tschechien – Brutal Assault Festival

• Fr, 8. Aug – Köln, Deutschland – Essigfabrik (mit Testament & Death Angel)

• Sa, 8. Aug – Kortrijk, Belgien – Alcatraz Festival

• So, 9. Aug – Geiselwind, Deutschland – Keep It True Festival

• Di, 11. Aug – Karlsruhe, Deutschland – Substage (mit Testament & Death Angel)

• Mi, 12. Aug – Obertraubling, Deutschland – Eventhall Airport (mit Testament & Death Angel)

• Do, 13. Aug – Krakau, Polen – Klub Studio (mit Testament & Armored Saint)

• Fr, 14. Aug – Leipzig, Deutschland – Parkbühne (mit Black Label Society)

• Fr, 18. Sept – Westland, MI, USA – The Token Lounge

• Sa, 19. Sept – Madison, WI, USA – Blades of Steel Metal Festival

Mehr über Metal Church:

Entstanden aus der explosiven Westküsten-Metal-Szene der frühen 80er, etablierten sich Metal Church schon früh als eine der stärksten und musikalisch anspruchsvollsten Bands ihres Genres. Nach dem Signing bei Elektra Records veröffentlichte die Band zwei wegweisende Alben – ihr selbstbetiteltes Debüt Metal Church und den Nachfolger The Dark – beide bis heute unverzichtbare Klassiker der Heavy-Metal-Geschichte. Während die US-Metalwelle an Fahrt aufnahm, ging Metal Church gemeinsam mit Labelkollegen Metallica auf Tour und festigte damit endgültig ihren Ruf für Präzision, Power und kompromisslose Intensität.

Heute schlägt Metal Church ein kraftvolles neues Kapitel auf: Zur aktuellen Besetzung gehören Gründergitarrist Kurdt Vanderhoof, Langzeitgitarrist Rick Van Zandt, Basslegende David Ellefson, Ausnahme-Drummer Ken Mary sowie der dynamische Sänger Brian Allen. Mit neuer Energie, einer über vier Jahrzehnte reichenden Bandgeschichte und einer stetig wachsenden weltweiten Fanbase bleibt Metal Church eine treibende Kraft des modernen Heavy Metal — weiterhin nach vorne blickend, weiterhin in Entwicklung, und weiterhin unverkennbar Metal Church.

Metal Church sind:

Kurdt Vanderhoof – Gitarre

Rick Van Zandt – Gitarre

David Ellefson – Bass

Ken Mary – Drums

Brian Allen – Vocals