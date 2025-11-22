Metal Church: kündigen neue Single „F.A.F.O.“ und frisches Line-Up an

Die US-Metal-Legenden Metal Church melden sich mit einem neu formierten Line-Up und einer energiegeladenen neuen Single zurück, die genau den Sound verkörpert, der die Band seit vier Jahrzehnten prägt. Die neue Besetzung vereint Gründungsmitglied Kurdt Vanderhoof und Langzeit-Gitarrist Rick Van Zandt mit Bass-Ikone David Ellefson, Ausnahme-Schlagzeuger Ken Mary sowie dem neuen, kraftvollen Sänger Brian Allen.

Nach ihrer jüngsten Tour und der Rückkehr aus Australien stand die Band an einem Wendepunkt. Ein unerwarteter kreativer Funke entfachte Kurdt Vanderhoofs Tatendrang, woraufhin er die Musiker kontaktierte, die nun das nächste Kapitel von Metal Church schreiben. Die intensive Studio-Chemie führte zum Entstehen des brandneuen Tracks F.A.F.O. – ein Song, der die Band sofort elektrisierte und den Anstoß für weiteres Songwriting und Recording gab. Produziert wurde die Single von Kurdt Vanderhoof, das Mixing und Mastering übernahm Zeuss in den Planet Z Studios.

Diese Sessions sind inzwischen zu einem komplett neuen Metal-Church-Album gereift, das 2026 via Reaper Entertainment in Europa erscheinen soll. Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Kurdt Vanderhoofs dazu:

„Nach 45 Jahren fühlt es sich wie ein Wunder an, dass wir 2025 neue Musik veröffentlichen. Es gab eine Zeit, in der ich nicht wusste, ob Metal Church überhaupt weitergehen würde – aber wir sind zurück, und dieses Line-Up brennt lichterloh. Die neue Single macht diesen Moment für mich unglaublich besonders. F.A.F.O. ist ein aggressiver Thrasher und ich bin sicher, die Fans werden ihn lieben. Wir tun es auf jeden Fall – sonst wäre es nicht Metal Church.“

Metal Church – Live 2026

Die Band plant für 2026 umfangreiche Touraktivitäten. Erste Festivaltermine stehen bereits fest, weitere folgen in Kürze. Alle Informationen und Ticketlinks sind hier zu finden: https://www.metalchurchofficial.com

Bereits bestätigt:

• Mi, 5. August 2026 – Josefov, Tschechien – Brutal Assault Festival

• Sa, 8. August 2026 – Kortrijk, Belgien – Alcatraz Festival

• So, 9. August 2026 – Geiselwind, Deutschland – Keep It True Festival

Mehr über Metal Church:

Entstanden aus der explosiven Westküsten-Metal-Szene der frühen 80er, etablierten sich Metal Church schon früh als eine der stärksten und musikalisch anspruchsvollsten Bands ihres Genres. Nach dem Signing bei Elektra Records veröffentlichte die Band zwei wegweisende Alben – ihr selbstbetiteltes Debüt Metal Church und den Nachfolger The Dark – beide bis heute unverzichtbare Klassiker der Heavy-Metal-Geschichte. Während die US-Metalwelle an Fahrt aufnahm, ging Metal Church gemeinsam mit Labelkollegen Metallica auf Tour und festigte damit endgültig ihren Ruf für Präzision, Power und kompromisslose Intensität.

Heute schlagen Metal Church ein kraftvolles neues Kapitel auf: Zur aktuellen Besetzung gehören Gründergitarrist Kurdt Vanderhoof, Langzeitgitarrist Rick Van Zandt, Basslegende David Ellefson, Ausnahme-Drummer Ken Mary sowie der dynamische Sänger Brian Allen. Mit neuer Energie, einer über vier Jahrzehnte reichenden Bandgeschichte und einer stetig wachsenden weltweiten Fanbase bleiben Metal Church eine treibende Kraft des modernen Heavy Metal — weiterhin nach vorne blickend, weiterhin in Entwicklung, und weiterhin unverkennbar Metal Church.